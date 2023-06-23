СМИ: навыки российских военных шокировали ВСУ
CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жесткому сопротивлению российских войск
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ВСУ признают, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления "очень сложно", поскольку в российской армии умеют воевать, сообщает американский телеканал CBS News.
По словам украинского военного, которые приводит телеканал, защита, организованная российской армией, внушительная, и российские военные определенно "знают, как сражаться". Оттеснить вооруженные силы России "очень сложно", и украинские военные "молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей", отметил другой военный.
По данным телеканала, американские чиновники оценивают контрнаступление украинской стороны как "медленное и неравномерное".
"Контрнаступление Украины медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта длиной 600 миль (почти 966 километров), которая тянется от северной до южной границы страны, потому что они сталкиваются с более жестким сопротивлением России, чем ожидалось", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальные источники.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.