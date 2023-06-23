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СМИ: навыки российских военных шокировали ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 23.06.2023 (обновлено: 20:43 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880092506.html
СМИ: навыки российских военных шокировали ВСУ
СМИ: навыки российских военных шокировали ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
СМИ: навыки российских военных шокировали ВСУ
В ВСУ признают, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления "очень сложно", поскольку в российской армии умеют воевать, сообщает американский... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:39
2023-06-23T20:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
николай патрушев
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ВСУ признают, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления "очень сложно", поскольку в российской армии умеют воевать, сообщает американский телеканал CBS News. По словам украинского военного, которые приводит телеканал, защита, организованная российской армией, внушительная, и российские военные определенно "знают, как сражаться". Оттеснить вооруженные силы России "очень сложно", и украинские военные "молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей", отметил другой военный. По данным телеканала, американские чиновники оценивают контрнаступление украинской стороны как "медленное и неравномерное". "Контрнаступление Украины медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта длиной 600 миль (почти 966 километров), которая тянется от северной до южной границы страны, потому что они сталкиваются с более жестким сопротивлением России, чем ожидалось", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальные источники. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
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россия, украина, киев, николай патрушев, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Николай Патрушев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО
СМИ: навыки российских военных шокировали ВСУ

CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жесткому сопротивлению российских войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ВСУ признают, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления "очень сложно", поскольку в российской армии умеют воевать, сообщает американский телеканал CBS News.
По словам украинского военного, которые приводит телеканал, защита, организованная российской армией, внушительная, и российские военные определенно "знают, как сражаться". Оттеснить вооруженные силы России "очень сложно", и украинские военные "молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей", отметил другой военный.
По данным телеканала, американские чиновники оценивают контрнаступление украинской стороны как "медленное и неравномерное".
"Контрнаступление Украины медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта длиной 600 миль (почти 966 километров), которая тянется от северной до южной границы страны, потому что они сталкиваются с более жестким сопротивлением России, чем ожидалось", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальные источники.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
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