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Волонтеры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней для бойцов СВО - РИА Новости, 23.06.2023
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17:59 23.06.2023 (обновлено: 19:08 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880069212.html
Волонтеры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней для бойцов СВО
Волонтеры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней для бойцов СВО - РИА Новости, 23.06.2023
Волонтеры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней для бойцов СВО
Волонтёры из Сочи отправили более 250 собственноручно сшитых простыней в новые регионы России, до осени они планируют передать тысячу, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:59
2023-06-23T19:08
надежные люди
россия
сочи
общество
луганская народная республика
владимир путин
красный крест
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Волонтёры из Сочи отправили более 250 собственноручно сшитых простыней в новые регионы России, до осени они планируют передать тысячу, рассказала РИА Новости председатель сочинского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Ирина Красовская. "На сегодняшний день добровольцами нашего отделения, преимущественно это люди старшего, так называемого "серебряного", возраста, сшито и отправлено в зону СВО более 250 простыней, преимущественно предназначенных для "развернутых" госпиталей. В общем мы планируем пошить не менее тысячи простыней из полутора тысяч метров ткани, которую нам передал один из сочинских санаториев. А шьём их на машинках, предоставленных Романом, участником СВО, который в данное время заканчивает лечение и вновь готовится исполнить свой патриотический долг перед Родиной", - рассказала Красовская, уточнив, что указанное количество постельного белья будет сшито до сентября. По словам председателя, простыни отшиваются в частном доме у Романа, он специально выделил помещение, в котором трудятся добровольцы. Сейчас волонтёры работают по установленному графику, сменами. Красовская добавила, что Красный Крест продолжает принимать и гуманитарную помощь - продукты, бытовые принадлежности, одежду. В мае она говорила РИА Новости, что организация с помощью сочинцев отправила в зону СВО около 20 тонн гуманитарной помощи. По данным сочинской мэрии, груз с продуктами, вещами и другими хозяйственными принадлежностями в новые регионы также отправляется другими волонтерскими организациями курорта совместно с депутатским корпусом. Гуманитарную помощь собирают и консолидируют, в том числе, на федеральной территории Сириус, расположенной на Черноморском побережье. В частном порядке реагируют на запросы о помощи жители Сочи: бизнесмены, рядовые сотрудники компаний, предприятий, студенты, пенсионеры, учителя, школьники, многодетные семьи. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879857374.html
https://ria.ru/20230623/pomosch-1880064018.html
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сочи
луганская народная республика
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россия, сочи, общество, луганская народная республика, владимир путин, красный крест
Надежные люди, Россия, Сочи, Общество, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Красный Крест
Волонтеры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней для бойцов СВО

Волонтеры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней и отправят их в зону СВО

© РИА НовостиВолонтёры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней и отправят их в зону СВО
Волонтёры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней и отправят их в зону СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости
Волонтёры Красного Креста в Сочи сошьют тысячу простыней и отправят их в зону СВО
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Волонтёры из Сочи отправили более 250 собственноручно сшитых простыней в новые регионы России, до осени они планируют передать тысячу, рассказала РИА Новости председатель сочинского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Ирина Красовская.
"На сегодняшний день добровольцами нашего отделения, преимущественно это люди старшего, так называемого "серебряного", возраста, сшито и отправлено в зону СВО более 250 простыней, преимущественно предназначенных для "развернутых" госпиталей. В общем мы планируем пошить не менее тысячи простыней из полутора тысяч метров ткани, которую нам передал один из сочинских санаториев. А шьём их на машинках, предоставленных Романом, участником СВО, который в данное время заканчивает лечение и вновь готовится исполнить свой патриотический долг перед Родиной", - рассказала Красовская, уточнив, что указанное количество постельного белья будет сшито до сентября.
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По словам председателя, простыни отшиваются в частном доме у Романа, он специально выделил помещение, в котором трудятся добровольцы. Сейчас волонтёры работают по установленному графику, сменами.
Красовская добавила, что Красный Крест продолжает принимать и гуманитарную помощь - продукты, бытовые принадлежности, одежду.
В мае она говорила РИА Новости, что организация с помощью сочинцев отправила в зону СВО около 20 тонн гуманитарной помощи.
По данным сочинской мэрии, груз с продуктами, вещами и другими хозяйственными принадлежностями в новые регионы также отправляется другими волонтерскими организациями курорта совместно с депутатским корпусом. Гуманитарную помощь собирают и консолидируют, в том числе, на федеральной территории Сириус, расположенной на Черноморском побережье. В частном порядке реагируют на запросы о помощи жители Сочи: бизнесмены, рядовые сотрудники компаний, предприятий, студенты, пенсионеры, учителя, школьники, многодетные семьи.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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Надежные людиРоссияСочиОбществоЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинКрасный Крест
 
 
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