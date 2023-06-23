https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880009634.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих, две БМП, две самоходки "Гвоздика" и две гаубицы, говорится РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:26

2023-06-23T14:26

2023-06-23T14:30

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих, две БМП, две самоходки "Гвоздика" и две гаубицы, говорится в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районе населенного пункта Площанка ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. "В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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