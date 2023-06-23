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Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:19
2023-06-23T14:19
2023-06-23T15:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.Там отметили, что цели удара достигнуты — все назначенные объекты поражены.В пресс-службе министерства также отчитались об уничтожении средствами ПВО пяти снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четырех тактических ракет "Точка-У".Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 126 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ