Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 23.06.2023 (обновлено: 15:09 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880007007.html
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:19
2023-06-23T15:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны.&quot;Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства&quot;, — заявили в ведомстве.Там отметили, что цели удара достигнуты — все назначенные объекты поражены.В пресс-службе министерства также отчитались об уничтожении средствами ПВО пяти снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четырех тактических ракет "Точка-У".Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 126 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны.
«

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.

Там отметили, что цели удара достигнуты — все назначенные объекты поражены.
В пресс-службе министерства также отчитались об уничтожении средствами ПВО пяти снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четырех тактических ракет "Точка-У".
Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 126 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 15:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала