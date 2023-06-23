https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880007007.html

Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023

Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:19

2023-06-23T14:19

2023-06-23T15:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в сводке Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.Там отметили, что цели удара достигнуты — все назначенные объекты поражены.В пресс-службе министерства также отчитались об уничтожении средствами ПВО пяти снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четырех тактических ракет "Точка-У".Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 126 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)