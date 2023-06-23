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Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины - РИА Новости, 23.06.2023
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины
Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:07
2023-06-23T05:07
2023-06-23T05:07
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Вадим Астафьев. "На лисичанском направлении подразделениями "Восточной" группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также на данном направлении авиацией группировки нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника", – сказал он.
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лисичанск, украина, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Украина, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины
Минобороны: военнослужащие на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины