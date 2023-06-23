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Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903218.html
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины - РИА Новости, 23.06.2023
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины
Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:07
2023-06-23T05:07
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Вадим Астафьев. "На лисичанском направлении подразделениями "Восточной" группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также на данном направлении авиацией группировки нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника", – сказал он.
лисичанск
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лисичанск, украина, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Украина, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины

Минобороны: военнослужащие на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения во время работы
Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Вадим Астафьев.
"На лисичанском направлении подразделениями "Восточной" группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также на данном направлении авиацией группировки нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника", – сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскУкраинаВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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