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Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины

Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины - РИА Новости, 23.06.2023

Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины

Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:07

2023-06-23T05:07

2023-06-23T05:07

специальная военная операция на украине

лисичанск

украина

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные на лисичанском направлении сорвали ротацию на передовых позициях 241-й бригады украинской теробороны, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Вадим Астафьев. "На лисичанском направлении подразделениями "Восточной" группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также на данном направлении авиацией группировки нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника", – сказал он.

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лисичанск, украина, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность