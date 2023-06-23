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Ямальцы с 1 июля будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию - РИА Новости, 23.06.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:11 23.06.2023 (обновлено: 15:13 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sotsvyplaty-1880021825.html
Ямальцы с 1 июля будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию
Ямальцы с 1 июля будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию - РИА Новости, 23.06.2023
Ямальцы с 1 июля будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 июля 2023 года будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:11
2023-06-23T15:13
дмитрий артюхов
жилье
ямало-ненецкий автономный округ
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САЛЕХАРД, 23 июн – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 июля 2023 года будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию, сообщает правительство региона."Второй год льготные категории северян получают социальную выплату на подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в размере 100 тысяч рублей. По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова с 1 июля выплата будет увеличена", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что изменения позволят максимально компенсировать затраты ямальцев, которые особенно нуждаются в поддержке."В этом году проанализировали ситуацию, рассмотрели обращения граждан и увидели, что оборудование значительно подорожало. Принял решение увеличить выплату до 250 тысяч рублей для всех участников и до 300 тысяч для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Семьям, которые обратились ранее, предоставим перерасчет по фактическим расходам. Надеюсь, что ямальцы, которые планировали подключение, войдут в новый отопительный сезон уже с газом", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Сегодня право на выплату имеют 11 льготных категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, многодетные, малоимущие, воспитывающие детей-инвалидов семьи, ветераны труда и ЯНАО, участники специальной военной операции – мобилизованные, добровольцы, члены отряда "Барс" и командированные военнослужащие, члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.Благодаря изменениям, ямальцы, которым ранее уже выдана компенсация в размере 100 тысяч рублей, получат доплату. Деньги поступят автоматически, дополнительных обращений не потребуется. За полтора года поддержкой воспользовались 47 ямальцев. Большинство из них – многодетные семьи, ветераны труда и ЯНАО, инвалиды, уточняет пресс-служба.
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дмитрий артюхов, жилье
Дмитрий Артюхов, Жилье, Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямальцы с 1 июля будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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САЛЕХАРД, 23 июн – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 июля 2023 года будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию, сообщает правительство региона.
"Второй год льготные категории северян получают социальную выплату на подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в размере 100 тысяч рублей. По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова с 1 июля выплата будет увеличена", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что изменения позволят максимально компенсировать затраты ямальцев, которые особенно нуждаются в поддержке.
"В этом году проанализировали ситуацию, рассмотрели обращения граждан и увидели, что оборудование значительно подорожало. Принял решение увеличить выплату до 250 тысяч рублей для всех участников и до 300 тысяч для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Семьям, которые обратились ранее, предоставим перерасчет по фактическим расходам. Надеюсь, что ямальцы, которые планировали подключение, войдут в новый отопительный сезон уже с газом", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Сегодня право на выплату имеют 11 льготных категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, многодетные, малоимущие, воспитывающие детей-инвалидов семьи, ветераны труда и ЯНАО, участники специальной военной операции – мобилизованные, добровольцы, члены отряда "Барс" и командированные военнослужащие, члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Благодаря изменениям, ямальцы, которым ранее уже выдана компенсация в размере 100 тысяч рублей, получат доплату. Деньги поступят автоматически, дополнительных обращений не потребуется. За полтора года поддержкой воспользовались 47 ямальцев. Большинство из них – многодетные семьи, ветераны труда и ЯНАО, инвалиды, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЖилье
 
 
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