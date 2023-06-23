https://ria.ru/20230623/snaypery-1879900560.html

Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации

Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.06.2023

Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации

Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:05

2023-06-23T03:05

2023-06-23T09:03

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от Минобороны. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости."Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.В задачи стрелковой роты снайперов, отметил "Лазарь", входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава. На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу. "Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — уточнил стрелок. В ролике также показан момент уничтожения целей. Снайпер ведет огонь из снайперской винтовки Драгунова. На видео хорошо слышен характерный хлестский звук выстрела СВД, за который эту винтовку прозвали "плеткой".

https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны 2023-06-23T03:05 true PT4M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины