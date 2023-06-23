Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 23.06.2023 (обновлено: 09:03 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/snaypery-1879900560.html
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.06.2023
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации
Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:05
2023-06-23T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879914984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a72cb185c304d74665d77e29dafc6c30.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от Минобороны. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости."Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.В задачи стрелковой роты снайперов, отметил "Лазарь", входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава. На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу. "Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — уточнил стрелок. В ролике также показан момент уничтожения целей. Снайпер ведет огонь из снайперской винтовки Драгунова. На видео хорошо слышен характерный хлестский звук выстрела СВД, за который эту винтовку прозвали "плеткой".
https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны
Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны
2023-06-23T03:05
true
PT4M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879914984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d184e881d434fb871a99b938817cb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации

Минобороны: российские снайперы уничтожают солдат ВСУ на дальности более двух километров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от Минобороны. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
«
"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.
В задачи стрелковой роты снайперов, отметил "Лазарь", входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.
На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.
"Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — уточнил стрелок.
В ролике также показан момент уничтожения целей. Снайпер ведет огонь из снайперской винтовки Драгунова. На видео хорошо слышен характерный хлестский звук выстрела СВД, за который эту винтовку прозвали "плеткой".
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ
Вчера, 22:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала