https://ria.ru/20230623/snaypery-1879900560.html
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.06.2023
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации
Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:05
2023-06-23T03:05
2023-06-23T09:03
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от Минобороны. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости."Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.В задачи стрелковой роты снайперов, отметил "Лазарь", входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава. На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу. "Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — уточнил стрелок. В ролике также показан момент уничтожения целей. Снайпер ведет огонь из снайперской винтовки Драгунова. На видео хорошо слышен характерный хлестский звук выстрела СВД, за который эту винтовку прозвали "плеткой".
https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
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Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны
Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны
2023-06-23T03:05
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PT4M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации
Минобороны: российские снайперы уничтожают солдат ВСУ на дальности более двух километров
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские снайперы-дальнобойщики уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров, рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" в видео от Минобороны. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
«
"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.
В задачи стрелковой роты снайперов, отметил "Лазарь", входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.
На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.
"Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — уточнил стрелок.
В ролике также показан момент уничтожения целей. Снайпер ведет огонь из снайперской винтовки Драгунова. На видео хорошо слышен характерный хлестский звук выстрела СВД, за который эту винтовку прозвали "плеткой".
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