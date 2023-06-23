Рейтинг@Mail.ru
В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html
В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США
В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США - РИА Новости, 23.06.2023
В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о целенаправленных грубых нарушениях со стороны "коалиции" США меморандума по безопасности... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:08
2023-06-23T22:08
в мире
сша
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о целенаправленных грубых нарушениях со стороны "коалиции" США меморандума по безопасности полетов в САР, за сутки зафиксировано 10 случаев таких нарушений, два из которых - активация истребителей ВВС США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", включая 2 случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии", - сказал Гуринов на брифинге.
https://ria.ru/20230331/saudity-1861991777.html
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия
В мире, США, Сирия
В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США

ЦПВС: в Сирии за сутки зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о целенаправленных грубых нарушениях со стороны "коалиции" США меморандума по безопасности полетов в САР, за сутки зафиксировано 10 случаев таких нарушений, два из которых - активация истребителей ВВС США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", включая 2 случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии", - сказал Гуринов на брифинге.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Саудиты сделали свой выбор
31 марта, 08:00
 
В миреСШАСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала