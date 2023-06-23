https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html

В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США

В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США - РИА Новости, 23.06.2023

В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о целенаправленных грубых нарушениях со стороны "коалиции" США меморандума по безопасности... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:08

2023-06-23T22:08

2023-06-23T22:08

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о целенаправленных грубых нарушениях со стороны "коалиции" США меморандума по безопасности полетов в САР, за сутки зафиксировано 10 случаев таких нарушений, два из которых - активация истребителей ВВС США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", включая 2 случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии", - сказал Гуринов на брифинге.

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в мире, сша, сирия