https://ria.ru/20230623/sessiya-1880086599.html

Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ

Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ - РИА Новости, 23.06.2023

Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ

Российская делегация не планирует принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде, принимающая сторона не отреагировала на запрос МИД РФ, готова ли она... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:51

2023-06-23T19:51

2023-06-23T20:09

россия

канада

обсе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская делегация не планирует принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде, принимающая сторона не отреагировала на запрос МИД РФ, готова ли она гарантировать безопасность законодателям РФ, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Даже не подавали на визы, потому что был запрос МИД в адрес канадцев - гарантируют ли они безопасность (российских парламентариев). И на этот запрос не ответили. А визы для участия в ПА ОБСЕ, говорят - подавайте, будем рассматривать", - рассказал собеседник агентства.Он также уточнил, что участие в формате ВКС не предусмотрено.В результате российская делегация приняла предварительное решение "не участвовать в сессии ассамблеи", добавил он.Источник также сообщил, что из 30 проектов резолюций Парламентской Ассамблеи 29 - антироссийские."Я думаю, что это ОБСЕ умерло, поскольку умерла та идея, которой мы руководствовались при создании организации. Они настолько пропитаны ядом... бесполезно", - отметил он."Нужно создавать новую структуру, когда мы победим", - добавил он.Еще один источник в парламенте также подтвердил РИА Новости, что делегация РФ не едет. "Не едем", - сказал он, говоря об участии делегации РФ в сессии ассамблеи.Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 30 июня по 4 июля.

https://ria.ru/20230615/obse-1878220572.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада, обсе, в мире