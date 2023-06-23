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Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ
Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ - РИА Новости, 23.06.2023
Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ
Российская делегация не планирует принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде, принимающая сторона не отреагировала на запрос МИД РФ, готова ли она... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:51
2023-06-23T19:51
2023-06-23T20:09
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская делегация не планирует принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде, принимающая сторона не отреагировала на запрос МИД РФ, готова ли она гарантировать безопасность законодателям РФ, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Даже не подавали на визы, потому что был запрос МИД в адрес канадцев - гарантируют ли они безопасность (российских парламентариев). И на этот запрос не ответили. А визы для участия в ПА ОБСЕ, говорят - подавайте, будем рассматривать", - рассказал собеседник агентства.Он также уточнил, что участие в формате ВКС не предусмотрено.В результате российская делегация приняла предварительное решение "не участвовать в сессии ассамблеи", добавил он.Источник также сообщил, что из 30 проектов резолюций Парламентской Ассамблеи 29 - антироссийские."Я думаю, что это ОБСЕ умерло, поскольку умерла та идея, которой мы руководствовались при создании организации. Они настолько пропитаны ядом... бесполезно", - отметил он."Нужно создавать новую структуру, когда мы победим", - добавил он.Еще один источник в парламенте также подтвердил РИА Новости, что делегация РФ не едет. "Не едем", - сказал он, говоря об участии делегации РФ в сессии ассамблеи.Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 30 июня по 4 июля.
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россия, канада, обсе, в мире
Россия, Канада, ОБСЕ, В мире
Источник: делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ
Российская делегация не планирует принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская делегация не планирует принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде, принимающая сторона не отреагировала на запрос МИД РФ, готова ли она гарантировать безопасность законодателям РФ, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Даже не подавали на визы, потому что был запрос МИД в адрес канадцев - гарантируют ли они безопасность (российских парламентариев). И на этот запрос не ответили. А визы для участия в ПА ОБСЕ, говорят - подавайте, будем рассматривать", - рассказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что участие в формате ВКС не предусмотрено.
В результате российская делегация приняла предварительное решение "не участвовать в сессии ассамблеи", добавил он.
Источник также сообщил, что из 30 проектов резолюций Парламентской Ассамблеи 29 - антироссийские.
"Я думаю, что это ОБСЕ умерло, поскольку умерла та идея, которой мы руководствовались при создании организации. Они настолько пропитаны ядом... бесполезно", - отметил он.
"Нужно создавать новую структуру, когда мы победим", - добавил он.
Еще один источник в парламенте также подтвердил РИА Новости, что делегация РФ не едет. "Не едем", - сказал он, говоря об участии делегации РФ в сессии ассамблеи.
Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
пройдет с 30 июня по 4 июля.
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