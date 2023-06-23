https://ria.ru/20230623/serbiya-1880061828.html
Посол в Сербии прокомментировал заявление командующего миссии НАТО в Косово
Посол в Сербии прокомментировал заявление командующего миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 23.06.2023
Посол в Сербии прокомментировал заявление командующего миссии НАТО в Косово
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал заявление командующего миссии НАТО в Косово KFOR о предотвращении эскалации циничным и издевательским,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:32
2023-06-23T17:32
2023-06-23T18:17
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал заявление командующего миссии НАТО в Косово KFOR о предотвращении эскалации циничным и издевательским, сообщило российское диппредставительство."Командующий Силами для Косово (СДК, KFOR) итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча, комментируя действия своих подчиненных в Звечане 29 мая 2023 года, когда вооруженные до зубов приштинские полицейские и натовцы применили силу против мирно протестовавших сербов, заявил, что "благодаря профессионализму" СДК якобы удалось предотвратить дальнейшую эскалацию и человеческие жертвы", - цитирует дипмиссия посла РФ."Бахвальство натовского генерала звучит цинично и издевательски в отношении краевых сербов. Они оправданно не согласились с результатами псевдовыборов 23 апреля (о необходимости повторения голосования, но уже с сербским участием, заговорили даже западники). А вот военнослужащие СДК получили от кого-то приказ защитить косовоалбанских силовиков и разогнать сербский митинг. Разве это путь к деэскалации? Скорее, наоборот", - указал посол России.В заявлении отмечено, что высокая напряженность в сербонаселенных районах Косово и Метохии сохраняется по сей день, продолжаются необоснованные задержания сербов, нападения на гражданских лиц, в том числе детей, причем "СДК самоустранились – вероятно, заняты оттачиванием своего профессионализма".Боцан-Харченко призвал СДК-KFOR вернуться в рамки своего мандата, определенного Совбезом ООН в резолюции 1244, действовать беспристрастно, обеспечить строгое соблюдение установленного порядка, при котором присутствие приштинского спецназа на севере Косово должно заранее согласовываться, в частности, с командованием СДК."Полагаем, что широкой общественности в Сербии было бы интересно знать, разрешалось ли со стороны генерала Ристуччи размещение косовоалбанских силовых структур у административных зданий в Косовской Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче в конце мая 2023 года", - подчеркнул российский дипломат.По его словам, искаженный подход НАТО к вопросам обеспечения мира хорошо известен, а примером является последовательное развитие военной инфраструктуры блока в государствах Восточной Европы в нарушение обещаний, неоднократно дававшихся российскому руководству, и принципа неделимости безопасности, утвержденного на высшем уровне в ОБСЕ.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, косово, нато, александр боцан-харченко, сдк, оон
В мире, Россия, Сербия, Косово, НАТО, Александр Боцан-Харченко, СДК, ООН
Посол в Сербии прокомментировал заявление командующего миссии НАТО в Косово
Посол в Сербии Боцан-Харченко счел слова командующего миссии НАТО в Косово издевательскими
БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал заявление командующего миссии НАТО в Косово KFOR о предотвращении эскалации циничным и издевательским, сообщило российское диппредставительство
.
"Командующий Силами для Косово (СДК, KFOR) итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча, комментируя действия своих подчиненных в Звечане 29 мая 2023 года, когда вооруженные до зубов приштинские полицейские и натовцы применили силу против мирно протестовавших сербов, заявил, что "благодаря профессионализму" СДК
якобы удалось предотвратить дальнейшую эскалацию и человеческие жертвы", - цитирует дипмиссия посла РФ.
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"Бахвальство натовского генерала звучит цинично и издевательски в отношении краевых сербов. Они оправданно не согласились с результатами псевдовыборов 23 апреля (о необходимости повторения голосования, но уже с сербским участием, заговорили даже западники). А вот военнослужащие СДК получили от кого-то приказ защитить косовоалбанских силовиков и разогнать сербский митинг. Разве это путь к деэскалации? Скорее, наоборот", - указал посол России.
В заявлении отмечено, что высокая напряженность в сербонаселенных районах Косово и Метохии сохраняется по сей день, продолжаются необоснованные задержания сербов, нападения на гражданских лиц, в том числе детей, причем "СДК самоустранились – вероятно, заняты оттачиванием своего профессионализма".
Боцан-Харченко призвал СДК-KFOR вернуться в рамки своего мандата, определенного Совбезом ООН
в резолюции 1244, действовать беспристрастно, обеспечить строгое соблюдение установленного порядка, при котором присутствие приштинского спецназа на севере Косово должно заранее согласовываться, в частности, с командованием СДК.
"Полагаем, что широкой общественности в Сербии было бы интересно знать, разрешалось ли со стороны генерала Ристуччи размещение косовоалбанских силовых структур у административных зданий в Косовской Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче в конце мая 2023 года", - подчеркнул российский дипломат.
По его словам, искаженный подход НАТО к вопросам обеспечения мира хорошо известен, а примером является последовательное развитие военной инфраструктуры блока в государствах Восточной Европы
в нарушение обещаний, неоднократно дававшихся российскому руководству, и принципа неделимости безопасности, утвержденного на высшем уровне в ОБСЕ
.
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