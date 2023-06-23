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В Госдуме прокомментировали слова американских сенаторов об атаке на НАТО
В Госдуме прокомментировали слова американских сенаторов об атаке на НАТО - РИА Новости, 23.06.2023
В Госдуме прокомментировали слова американских сенаторов об атаке на НАТО
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал американских сенаторов не спекулировать на теме применения ядерного оружия и внимательно изучить... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:50
2023-06-23T09:50
2023-06-23T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал американских сенаторов не спекулировать на теме применения ядерного оружия и внимательно изучить военную доктрину России. Ранее американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО, сообщил республиканец Линдси Грэм. "Сенаторам американским пора прекратить спекуляции вокруг применения ядерного оружия и хорошо изучить военную доктрину России. Строго по этой доктрине, мы будем действовать и применять то оружие, которое сочтем необходимым, для обеспечения безопасности нашей страны", — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, на сегодня страны НАТО стали фактически третьей стороной военного конфликта на Украине, поставляя туда летальное оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном. "И после этого американские сенаторы еще позволяют себе хамство делать подобные заявления и предупреждения России. Пусть зарубят себе на носу, что победить ядерную державу, которая обладает ядерной триадой, фактически невозможно", — подчеркнул депутат.
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россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, нато, в мире, сша
Россия, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО, В мире, США
В Госдуме прокомментировали слова американских сенаторов об атаке на НАТО
Депутат Шеремет призвал американских сенаторов изучить военную доктрину России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал американских сенаторов не спекулировать на теме применения ядерного оружия и внимательно изучить военную доктрину России.
Ранее американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО, сообщил республиканец Линдси Грэм.
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"Сенаторам американским пора прекратить спекуляции вокруг применения ядерного оружия и хорошо изучить военную доктрину России. Строго по этой доктрине, мы будем действовать и применять то оружие, которое сочтем необходимым, для обеспечения безопасности нашей страны", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, на сегодня страны НАТО стали фактически третьей стороной военного конфликта на Украине, поставляя туда летальное оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном.
"И после этого американские сенаторы еще позволяют себе хамство делать подобные заявления и предупреждения России. Пусть зарубят себе на носу, что победить ядерную державу, которая обладает ядерной триадой, фактически невозможно", — подчеркнул депутат.
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