Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов
Захарова: ответ России на санкции ЕС коснется журналистов и брюссельских чиновников
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва даст ответ на санкции ЕС против российских журналистов, он коснется и журналистов Евросоюза и брюссельских чиновников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении ЕСовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение", - написала она.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Кроме того, ЕС решил также распространить запрет на вещание на своей территории еще на пять российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, телеканал "Царьград", интернет-журнал "Новое Восточное Обозрение" и канал "Катехон". При этом журналистам данных СМИ работа на территории ЕС не запрещается.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.