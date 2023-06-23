https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880084282.html

Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов

Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023

Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов

Москва даст ответ на санкции ЕС против российских журналистов, он коснется и журналистов Евросоюза и брюссельских чиновников, заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:31

2023-06-23T19:31

2023-06-23T19:59

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

москва

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва даст ответ на санкции ЕС против российских журналистов, он коснется и журналистов Евросоюза и брюссельских чиновников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении ЕСовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение", - написала она.Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Кроме того, ЕС решил также распространить запрет на вещание на своей территории еще на пять российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, телеканал "Царьград", интернет-журнал "Новое Восточное Обозрение" и канал "Катехон". При этом журналистам данных СМИ работа на территории ЕС не запрещается.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880002170.html

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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, москва, мария захарова, владимир путин