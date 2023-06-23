Рейтинг@Mail.ru
Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 23.06.2023 (обновлено: 19:59 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880084282.html
Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов
Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023
Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов
Москва даст ответ на санкции ЕС против российских журналистов, он коснется и журналистов Евросоюза и брюссельских чиновников, заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:31
2023-06-23T19:59
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
москва
мария захарова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва даст ответ на санкции ЕС против российских журналистов, он коснется и журналистов Евросоюза и брюссельских чиновников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении ЕСовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение", - написала она.Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Кроме того, ЕС решил также распространить запрет на вещание на своей территории еще на пять российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, телеканал "Царьград", интернет-журнал "Новое Восточное Обозрение" и канал "Катехон". При этом журналистам данных СМИ работа на территории ЕС не запрещается.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880002170.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, москва, мария захарова, владимир путин
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов

Захарова: ответ России на санкции ЕС коснется журналистов и брюссельских чиновников

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва даст ответ на санкции ЕС против российских журналистов, он коснется и журналистов Евросоюза и брюссельских чиновников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении ЕСовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение", - написала она.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Кроме того, ЕС решил также распространить запрет на вещание на своей территории еще на пять российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, телеканал "Царьград", интернет-журнал "Новое Восточное Обозрение" и канал "Катехон". При этом журналистам данных СМИ работа на территории ЕС не запрещается.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Новый пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу
Вчера, 13:55
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииМоскваМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала