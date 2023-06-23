https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880051010.html

Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран

Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран - РИА Новости, 23.06.2023

Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран

Швейцария приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:58

2023-06-23T16:58

2023-06-23T16:58

специальная военная операция на украине

россия

берн (кантон)

швейцария

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Швейцария приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении минэкономики Швейцарии на сайте Федерального совета страны. "Федеральный Совет приветствует решение ЕС добавить Швейцарию в список стран-партнеров, вводящих санкции в отношении России. Это решение подчеркивает тесное партнерство, которое объединяет Швейцарию и ЕС в области санкций", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что ЕС связался со Швейцарией и предложил обсудить ее включение в список стран-партнеров, что было одобрено 24 мая 2023 года. "Решение Брюсселя в очередной раз свидетельствует о прекрасном сотрудничестве Швейцарии со своими партнерами в рамках применения санкций в отношении России. Швейцария по-прежнему полна решимости продолжать это сотрудничество в конструктивном духе и руководствоваться общими ценностями и целями", - добавляется в заявлении. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880002170.html

россия

берн (кантон)

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россия, берн (кантон), швейцария, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире