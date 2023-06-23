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Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880051010.html
Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран
Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран - РИА Новости, 23.06.2023
Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран
Швейцария приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:58
2023-06-23T16:58
специальная военная операция на украине
россия
берн (кантон)
швейцария
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Швейцария приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении минэкономики Швейцарии на сайте Федерального совета страны. "Федеральный Совет приветствует решение ЕС добавить Швейцарию в список стран-партнеров, вводящих санкции в отношении России. Это решение подчеркивает тесное партнерство, которое объединяет Швейцарию и ЕС в области санкций", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что ЕС связался со Швейцарией и предложил обсудить ее включение в список стран-партнеров, что было одобрено 24 мая 2023 года. "Решение Брюсселя в очередной раз свидетельствует о прекрасном сотрудничестве Швейцарии со своими партнерами в рамках применения санкций в отношении России. Швейцария по-прежнему полна решимости продолжать это сотрудничество в конструктивном духе и руководствоваться общими ценностями и целями", - добавляется в заявлении. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880002170.html
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берн (кантон)
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россия, берн (кантон), швейцария, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Берн (кантон), Швейцария, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
Швейцария одобрила идею ЕС включить ее в список поддержавших санкции стран

Швейцария поддержала решение ЕС включить ее в список стран, вводящих санкции против России

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Швейцария приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении минэкономики Швейцарии на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный Совет приветствует решение ЕС добавить Швейцарию в список стран-партнеров, вводящих санкции в отношении России. Это решение подчеркивает тесное партнерство, которое объединяет Швейцарию и ЕС в области санкций", - сказано в документе.
Ведомство уточняет, что ЕС связался со Швейцарией и предложил обсудить ее включение в список стран-партнеров, что было одобрено 24 мая 2023 года.
"Решение Брюсселя в очередной раз свидетельствует о прекрасном сотрудничестве Швейцарии со своими партнерами в рамках применения санкций в отношении России. Швейцария по-прежнему полна решимости продолжать это сотрудничество в конструктивном духе и руководствоваться общими ценностями и целями", - добавляется в заявлении.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Новый пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу
Вчера, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБерн (кантон)ШвейцарияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВ мире
 
 
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