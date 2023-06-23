https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030906.html

Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023

Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:40

2023-06-23T15:40

2023-06-23T15:40

специальная военная операция на украине

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

чвк "вагнер"

россия

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС. Отмечается, что под санкции также попали гендиректор АО "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин и куратор клуба "Вагнеренок" Александр Тронин.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, чвк "вагнер", россия