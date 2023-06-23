https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030906.html
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:40
2023-06-23T15:40
2023-06-23T15:40
специальная военная операция на украине
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
чвк "вагнер"
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС. Отмечается, что под санкции также попали гендиректор АО "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин и куратор клуба "Вагнеренок" Александр Тронин.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, чвк "вагнер", россия
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, ЧВК "Вагнер", Россия
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнер Центр и ЧВК "Патриот"