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Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030906.html
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:40
2023-06-23T15:40
специальная военная операция на украине
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
чвк "вагнер"
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС. Отмечается, что под санкции также попали гендиректор АО "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин и куратор клуба "Вагнеренок" Александр Тронин.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, чвк "вагнер", россия
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, ЧВК "Вагнер", Россия
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнер Центр и ЧВК "Патриот"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", говорится в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что под санкции также попали гендиректор АО "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин и куратор клуба "Вагнеренок" Александр Тронин.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииЧВК "Вагнер"Россия
 
 
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