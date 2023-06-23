https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html
Евросоюз ввел санкции против директора "Артека"
Евросоюз ввел санкции против директора "Артека" - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против директора "Артека"
Евросоюз ввел санкции против директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:36
2023-06-23T15:36
2023-06-23T15:36
экономика
артек
константин федоренко
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727414669_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c7354f8e3dc73583fe59acd3a28d1b15.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, говорится в официальном журнале ЕС. "Перечисленные далее лица и организации добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении 1 к положению:... Константин Альбертович Федоренко..., Владимир Дмитриевич Нечаев", - говорится в документе. Кроме того, в список попал генеральный директор Фонда помощи детям имени Евгения Примакова Леонид Романов. Как утверждается в документе, эти лица "ответственны за поддержку и совершение действий и политики, которые нарушают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022245.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727414669_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_39a1554aabd2041fe5d8867aa51f7aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, артек, константин федоренко, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Артек, Константин Федоренко, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против директора "Артека"
Евросоюз ввел санкции против директора детского центра "Артек" Федоренко
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости.
Евросоюз ввел санкции против директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, говорится в официальном журнале
ЕС.
«
"Перечисленные далее лица и организации добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении 1 к положению:... Константин Альбертович Федоренко..., Владимир Дмитриевич Нечаев", - говорится в документе.
Кроме того, в список попал генеральный директор Фонда помощи детям имени Евгения Примакова Леонид Романов.
Как утверждается в документе, эти лица "ответственны за поддержку и совершение действий и политики, которые нарушают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Евросоюз ввел санкции против омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью