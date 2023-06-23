https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html

Евросоюз ввел санкции против директора "Артека"

Евросоюз ввел санкции против директора "Артека" - РИА Новости, 23.06.2023

Евросоюз ввел санкции против директора "Артека"

Евросоюз ввел санкции против директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:36

2023-06-23T15:36

2023-06-23T15:36

экономика

артек

константин федоренко

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, говорится в официальном журнале ЕС. "Перечисленные далее лица и организации добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении 1 к положению:... Константин Альбертович Федоренко..., Владимир Дмитриевич Нечаев", - говорится в документе. Кроме того, в список попал генеральный директор Фонда помощи детям имени Евгения Примакова Леонид Романов. Как утверждается в документе, эти лица "ответственны за поддержку и совершение действий и политики, которые нарушают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022245.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, артек, константин федоренко, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии