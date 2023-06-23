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Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки - РИА Новости, 23.06.2023
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15:24 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880027072.html
Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки
Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки
ЕС ввел санкции против сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Артема и Игоря, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:24
2023-06-23T15:24
экономика
юрий чайка
евросоюз
артем чайка
игорь чайка
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел санкции против сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Артема и Игоря, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что ограничения вводятся в связи с их бизнесом. Европейские санкции предполагают заморозку всех активов и запрет на передачу каких-либо средств организациям и лицам из "черного списка". Попавшим под санкции физическим лицам также запрещаются поездки в страны ЕС.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html
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экономика, юрий чайка, евросоюз, артем чайка, игорь чайка, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Юрий Чайка, Евросоюз, Артем Чайка, Игорь Чайка, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки

Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Юрия Чайки Артема и Игоря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел санкции против сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Артема и Игоря, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что ограничения вводятся в связи с их бизнесом.
Европейские санкции предполагают заморозку всех активов и запрет на передачу каких-либо средств организациям и лицам из "черного списка". Попавшим под санкции физическим лицам также запрещаются поездки в страны ЕС.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ЕС ввел санкции против Артема Усса
Вчера, 15:17
 
ЭкономикаЮрий ЧайкаЕвросоюзАртем ЧайкаИгорь ЧайкаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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