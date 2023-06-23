https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880027072.html

Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки

Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки - РИА Новости, 23.06.2023

Евросоюз ввел санкции против сыновей экс-генпрокурора Чайки

ЕС ввел санкции против сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Артема и Игоря, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:24

2023-06-23T15:24

2023-06-23T15:24

экономика

юрий чайка

евросоюз

артем чайка

игорь чайка

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел санкции против сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Артема и Игоря, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что ограничения вводятся в связи с их бизнесом. Европейские санкции предполагают заморозку всех активов и запрет на передачу каких-либо средств организациям и лицам из "черного списка". Попавшим под санкции физическим лицам также запрещаются поездки в страны ЕС.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, юрий чайка, евросоюз, артем чайка, игорь чайка, санкции, санкции в отношении россии