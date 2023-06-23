https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022245.html
Евросоюз ввел санкции против омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой
Евросоюз ввел санкции против омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой
Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:12
2023-06-23T15:12
2023-06-23T15:14
донецкая народная республика
дарья морозова
ксения мишонова
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, говорится в официальном журнале ЕС.В причинах включения в санкционный список указано, что "Дарья Морозова несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Под санкции также попали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, генеральный директор фонда "Фонд помощи детям имени Примакова Е.М." Леонид Романов.Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, дарья морозова, ксения мишонова, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Ксения Мишонова, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
Евросоюз ввел санкции против омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой
Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, говорится в официальном журнале
ЕС.
В причинах включения в санкционный список указано, что "Дарья Морозова несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Под санкции также попали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, генеральный директор фонда "Фонд помощи детям имени Примакова Е.М." Леонид Романов.
Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью