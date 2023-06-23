https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880016777.html
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов
ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:47
2023-06-23T14:47
2023-06-23T14:47
евгений поддубный
семен пегов
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС списка. Под санкции попали также военкор проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист ВГТРК Андрей Медведев.
https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений поддубный, семен пегов, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия
Евгений Поддубный, Семен Пегов, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Россия
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов
ЕС ввел персональные санкции против журналистов Медведева, Пегова, Поддубного и Сладкова