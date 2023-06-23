https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880016777.html

ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов

ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов

ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:47

2023-06-23T14:47

2023-06-23T14:47

евгений поддубный

семен пегов

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136552/75/1365527508_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_97e9db8f764b72d3a7f20dc50bd5d3a8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС списка. Под санкции попали также военкор проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист ВГТРК Андрей Медведев.

https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евгений поддубный, семен пегов, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия