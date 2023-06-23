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ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023
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14:47 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880016777.html
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов
ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:47
2023-06-23T14:47
евгений поддубный
семен пегов
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС списка. Под санкции попали также военкор проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист ВГТРК Андрей Медведев.
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евгений поддубный, семен пегов, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия
Евгений Поддубный, Семен Пегов, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Россия
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов

ЕС ввел персональные санкции против журналистов Медведева, Пегова, Поддубного и Сладкова

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЕвгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел персональные санкции против ряда российских журналистов, включая военкоров ВГТРК Евгения Поддубного и Александра Сладкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС списка.
Под санкции попали также военкор проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист ВГТРК Андрей Медведев.
Сергей Савчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СБУ заочно обвинила внештатного автора РИА Новости
20 июня, 19:35
 
Евгений ПоддубныйСемен ПеговЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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