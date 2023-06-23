https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880002170.html

Новый пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу

Новый пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу - РИА Новости, 23.06.2023

Новый пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу

ЕС в пятницу опубликовал новый 11-й пакет санкций против России в официальном журнале союза, он вступил в силу, говорится в опубликованном документе. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:55

2023-06-23T13:55

2023-06-23T14:01

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС в пятницу опубликовал новый 11-й пакет санкций против России в официальном журнале союза, он вступил в силу, говорится в опубликованном документе.Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии