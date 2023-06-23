https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879989430.html

ЕС расширил санкционные списки за причастность к "депортации детей"

ЕС расширил санкционные списки за причастность к "депортации детей" - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС расширил санкционные списки за причастность к "депортации детей"

ЕС расширил списки физлиц, попадающих под санкции против РФ, включая военных, судей, представителей СМИ, бизнеса, а также якобы причастных к "депортации... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:00

2023-06-23T13:00

2023-06-23T13:00

в мире

россия

татьяна москалькова

украина

евросоюз

мария львова-белова

еврокомиссия

донбасс

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил списки физлиц, попадающих под санкции против РФ, включая военных, судей, представителей СМИ, бизнеса, а также якобы причастных к "депортации украинских детей". "Более 100 дополнительных физических и юридических лиц, активы которых подлежат замораживанию. Среди них высокопоставленные военные чиновники... люди, причастные к незаконной депортации украинских детей в Россию, судьи... бизнесмены, пропагандисты, а также российские IT-компании, предоставляющие критически важные технологии и ПО российской разведке, банки, которые действуют на оккупированных территориях и юрлица, которые работают с ВС России", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.

https://ria.ru/20230621/sovfed-1879546639.html

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в мире, россия, татьяна москалькова, украина, евросоюз, мария львова-белова, еврокомиссия, донбасс, санкции в отношении россии