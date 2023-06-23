ЕС расширил санкционные списки за причастность к "депортации детей"
ЕС расширил списки персональных санкций за причастность к "депортации украинских детей"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил списки физлиц, попадающих под санкции против РФ, включая военных, судей, представителей СМИ, бизнеса, а также якобы причастных к "депортации украинских детей".
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"Более 100 дополнительных физических и юридических лиц, активы которых подлежат замораживанию. Среди них высокопоставленные военные чиновники... люди, причастные к незаконной депортации украинских детей в Россию, судьи... бизнесмены, пропагандисты, а также российские IT-компании, предоставляющие критически важные технологии и ПО российской разведке, банки, которые действуют на оккупированных территориях и юрлица, которые работают с ВС России", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.