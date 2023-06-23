Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС
Захарова спрогнозировала неминуемое развитие автопрома из-за санкций ЕС на экспорт машин
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта автомобилей не могут привести ни к чему кроме как к росту российского автомобилестроения, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.
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"Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении "стратегического поражения России и сдерживании Китая"? Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром", - заявила Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.