https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879972289.html

Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС

Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС - РИА Новости, 23.06.2023

Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС

Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта автомобилей не могут привести ни к чему кроме как к росту российского автомобилестроения, написала официальный... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:55

2023-06-23T11:55

2023-06-23T12:41

евросоюз

мария захарова

санкции в отношении россии

экономика

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта автомобилей не могут привести ни к чему кроме как к росту российского автомобилестроения, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении. "Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении "стратегического поражения России и сдерживании Китая"? Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром", - заявила Захарова.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

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евросоюз, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика, в мире