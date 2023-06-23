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Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
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11:55 23.06.2023 (обновлено: 12:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879972289.html
Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС
Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС
Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта автомобилей не могут привести ни к чему кроме как к росту российского автомобилестроения, написала официальный... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:55
2023-06-23T12:41
евросоюз
мария захарова
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта автомобилей не могут привести ни к чему кроме как к росту российского автомобилестроения, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении. "Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении "стратегического поражения России и сдерживании Китая"? Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром", - заявила Захарова.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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евросоюз, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Евросоюз, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
Захарова спрогнозировала развитие российского автопрома из-за санкций ЕС

Захарова спрогнозировала неминуемое развитие автопрома из-за санкций ЕС на экспорт машин

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта автомобилей не могут привести ни к чему кроме как к росту российского автомобилестроения, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.
«
"Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении "стратегического поражения России и сдерживании Китая"? Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром", - заявила Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Мелитопольский литейный завод - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами
14 января, 08:00
 
ЕвросоюзМария ЗахароваСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ мире
 
 
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