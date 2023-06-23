https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879969536.html
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами
ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:45
2023-06-23T11:45
2023-06-23T11:45
экономика
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Европейской комиссией на своем сайте. "Полностью запрещается перевозка товаров в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами", - сказано там. Это поможет снизить число случаев нарушения обхода санкций в отношении грузовых перевозчиков из РФ, действующих в ЕС, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами
Евросоюз ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами