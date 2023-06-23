https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879969536.html

Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами

Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами - РИА Новости, 23.06.2023

Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами

ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:45

2023-06-23T11:45

2023-06-23T11:45

экономика

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Европейской комиссией на своем сайте. "Полностью запрещается перевозка товаров в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами", - сказано там. Это поможет снизить число случаев нарушения обхода санкций в отношении грузовых перевозчиков из РФ, действующих в ЕС, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии