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Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами - РИА Новости, 23.06.2023
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11:45 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879969536.html
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами
ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:45
2023-06-23T11:45
экономика
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Европейской комиссией на своем сайте. "Полностью запрещается перевозка товаров в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами", - сказано там. Это поможет снизить число случаев нарушения обхода санкций в отношении грузовых перевозчиков из РФ, действующих в ЕС, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.
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экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз запретил перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами

Евросоюз ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Европейской комиссией на своем сайте.
«
"Полностью запрещается перевозка товаров в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами", - сказано там.
Это поможет снизить число случаев нарушения обхода санкций в отношении грузовых перевозчиков из РФ, действующих в ЕС, говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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