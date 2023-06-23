https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879968249.html
Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию технологий для ВПК
Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию технологий для ВПК - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию технологий для ВПК
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, по его мнению, могут использоваться в оборонной промышленности, говорится в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:38
2023-06-23T11:38
2023-06-23T11:38
технологии
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евросоюз
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экономика
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, по его мнению, могут использоваться в оборонной промышленности, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Европейской комиссией на своем сайте. "Запрещается экспорт 15 технологических изделий, найденных в зоне боевых действий на Украине, или оборудования, необходимого для производства подобных изделий", - сказано в пресс-релизе.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Технологии, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию технологий для ВПК
Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию используемых в ВПК технологий и материалов