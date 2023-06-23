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ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана - РИА Новости, 23.06.2023
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11:15 23.06.2023 (обновлено: 12:08 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879960313.html
ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана
ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана
ЕС вводит санкции против четырех организаций из Ирана за якобы поставку в Россию БПЛА, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:15
2023-06-23T12:08
россия
иран
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС вводит санкции против четырех организаций из Ирана за якобы поставку в Россию БПЛА, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.Санкции также вводятся против компаний третьих стран за обход торговых европейских антироссийских ограничений и против ряда российских компаний, включая IT-компании, которые в ЕС обвиняют в помощи оборонному сектору России."В список вошли четыре иранские организации, производящие беспилотные летательные аппараты (дроны) и поставляющие их в Россию, а также другие организации третьих стран, участвующие в обходе торговых ограничений, и некоторые российские организации, участвующие в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - указывается в документе.В Еврокомиссии, в свою очередь, пояснили, что санкции вводятся против "российских IT-компаний, предоставляющих критически важные технологии и программное обеспечение российской разведке", а также против, банков, "работающих на оккупированных территориях, и организаций, сотрудничающих с российскими вооруженными силами".
https://realty.ria.ru/20230616/iran-1878636888.html
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россия, иран, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Иран, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана

ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана за якобы поставку БПЛА в Россию

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС вводит санкции против четырех организаций из Ирана за якобы поставку в Россию БПЛА, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.
Санкции также вводятся против компаний третьих стран за обход торговых европейских антироссийских ограничений и против ряда российских компаний, включая IT-компании, которые в ЕС обвиняют в помощи оборонному сектору России.
"В список вошли четыре иранские организации, производящие беспилотные летательные аппараты (дроны) и поставляющие их в Россию, а также другие организации третьих стран, участвующие в обходе торговых ограничений, и некоторые российские организации, участвующие в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - указывается в документе.
В Еврокомиссии, в свою очередь, пояснили, что санкции вводятся против "российских IT-компаний, предоставляющих критически важные технологии и программное обеспечение российской разведке", а также против, банков, "работающих на оккупированных территориях, и организаций, сотрудничающих с российскими вооруженными силами".
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