https://ria.ru/20230623/samolet-1880104358.html
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга - РИА Новости, 23.06.2023
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гонконга из-за взорвавшейся шины вскоре после вылета, как минимум 18 человек... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:47
2023-06-23T22:47
2023-06-23T23:01
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гонконга из-за взорвавшейся шины вскоре после вылета, как минимум 18 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на полицию."Полиция в субботу сообщила, что 18 человек получили травмы после того, как рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета. По словам полиции, одна из шин перегрелась и лопнула", - говорится в сообщении.По данным полиции, пострадавшими оказались пять мужчин и 13 женщин.Как отмечается, рейс должен был следовать из Гонконга в Лос-Анджелес.
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гонконг, в мире, лос-анджелес
Гонконг, В мире, Лос-Анджелес
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Гонконге, пострадали 18 человек
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гонконга из-за взорвавшейся шины вскоре после вылета, как минимум 18 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK
со ссылкой на полицию.
"Полиция в субботу сообщила, что 18 человек получили травмы после того, как рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета. По словам полиции, одна из шин перегрелась и лопнула", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пострадавшими оказались пять мужчин и 13 женщин.
Как отмечается, рейс должен был следовать из Гонконга в Лос-Анджелес.
Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном