https://ria.ru/20230623/samolet-1880104358.html

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга - РИА Новости, 23.06.2023

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гонконга из-за взорвавшейся шины вскоре после вылета, как минимум 18 человек... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:47

2023-06-23T22:47

2023-06-23T23:01

гонконг

в мире

лос-анджелес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150837/11/1508371166_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_129935365983df6e8e0f776b84bba02a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гонконга из-за взорвавшейся шины вскоре после вылета, как минимум 18 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на полицию."Полиция в субботу сообщила, что 18 человек получили травмы после того, как рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета. По словам полиции, одна из шин перегрелась и лопнула", - говорится в сообщении.По данным полиции, пострадавшими оказались пять мужчин и 13 женщин.Как отмечается, рейс должен был следовать из Гонконга в Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20230605/samolet-1876162151.html

гонконг

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гонконг, в мире, лос-анджелес