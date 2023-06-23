https://ria.ru/20230623/rospatent-1879902252.html

Роспатент назвал топ-10 изобретений в медицине

Роспатент назвал топ-10 изобретений в медицине - РИА Новости, 23.06.2023

Роспатент назвал топ-10 изобретений в медицине

Российские врачи, ученые, разработчики и изобретатели создают все новые и новые способы помочь пациентам, особенно при различных тяжелых травмах. Например, они... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T04:34

2023-06-23T04:34

2023-06-23T04:34

наука

мисис

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

алексей ковалев

дмитрий белик

юрий зубов

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/06/1518450683_110:288:3055:1945_1920x0_80_0_0_85932e3e168fd1a6bd587c1f542d42ad.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские врачи, ученые, разработчики и изобретатели создают все новые и новые способы помочь пациентам, особенно при различных тяжелых травмах. Например, они изобрели протез кисти, который может нажимать на экран смартфона, трансплантат, который помогает организму восстановить костную ткань самостоятельно, и расширитель для носа, позволяющий человеку вернуть полноценное дыхание. Список из 10 самых интересных медицинских изобретений составили в Роспатенте для РИА Новости. Протез кисти руки для взаимодействия с емкостным сенсорным экраном электронного устройства изобрел Илья Чех. Как пояснили в Роспатенте, это изобретение помогает пользоваться смартфоном и аналогичной техникой без контакта электропроводящей прокладки с кожей. "В связи широким использованием смартфонов и другой техники с сенсорными экранами актуальным является вопрос взаимодействия людей, имеющих протез верхней конечности, с такой техникой. Известные решения обладают рядом недостатков из-за необходимости контакта электропроводящей прокладки с кожей, что может привести к некорректной работе сенсорного экрана из-за ослабления или потери контакта с кожей. Предлагаемое решение позволяет выполнять манипуляции при работе с сенсорными экранами без необходимости поддержания контакта электропроводящей прокладки и кожи", - объяснили в ведомстве. Еще одно изобретение поможет людям с травмами слуха - как детям, так и взрослым - при повреждении среднего уха: это имплантат в качестве протеза слуховых косточек для замещения поврежденных частей среднего уха. Его авторы - Иса Мухамедов, Дмитрий Тетюхин, Леонид Крашенинников, Елена Шевчик, Валерий Свистушкин, Галина Никифорова и Егине Варосян. Врачи Евгений Федотов и Николай Загородний создали комплект металлического имплантата со вспомогательными полимерными изделиями для хирургического лечения тяжелых травм и последствий травм плечевого сустава с травматической потерей костной массы гленоида с использованием реверсивного тотального протезирования. Уточняется, что данное решение представляет собой "комплект, включающий индивидуальный металлический имплантат участка лопатки пациента из титанового сплава, а также примерочные модели суставного отростка лопатки и суставной впадины, выполненные по технологии 3D-печати на основании виртуального моделирования процесса имплантации протезного элемента". Еще одно изобретение, помогающее при утрате кисти, запатентовали Михаил Коллеров, Дмитрий Гусев и Роман Виноградов. Это функционально-косметический протез кисти, в полимерной матрице которого, повторяющей форму и внешний вид органа, расположен армирующий каркас, позволяющий свободно изменять форму кисти. Он обеспечивает сгибание и разгибание пальцев, ротацию в лучезапястном суставе, а также позволяет удерживать предметы. Уточняется, что в согнутом положении кисти протез удерживает груз весом до трех килограммов. Кандидат медицинских наук Алексей Ковалев создал трансплантат, позволяющий восстановить целостность больших дефектов костной ткани за счет использования костного мозга здоровой конечности, который погружают в клеточную среду для роста костной ткани. Костный мозг подвергают оригинальной обработке и размещают в костном дефекте. Имплантация данной конструкции обеспечивает надежный контакт трансплантата костного мозга и костного дефекта, ускоряя восстановление целостности кости. Сразу семь врачей-нейрохирургов - Андрей Гринь, Александр Пейкер, Владимир Гулый, Сослан Торчинов, Михаил Сафронов, Антон Борзенко и руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ67 им. Л. А. Ворохобова Дмитрий Дзукаев - запатентовали способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Их изобретение позволяет увеличить стабильность позвоночника при сохранении его подвижности, исключить смещение и миграцию имплантата при различной физической активности человека, а также в максимально короткие сроки устранить болевой синдром в послеоперационном периоде. Это достигается за счет расположения имплантата между отростков позвонков и оригинальной его фиксации лентами к анатомическим образованиям позвонков. Созданием индивидуального внутриносового устройства для улучшения носового дыхания и разработкой способа его изготовления также занималась целая группа: Андрей Крюков, Наталья Кунельская, Анна Товмасян, Александр Кишиневский, Мария Поляева, Никита Шведов и Владислав Мосин из Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Запатентованное устройство изготавливают на основании индивидуальных медицинских изображений носа пользователя, чтобы при его размещении в преддверии органа происходило расширение просвета для потока воздуха. Подчеркивается, что форма устройства, учитывающая анатомические параметры полости носа конкретного пациента, позволяет снизить риск возникновения дискомфорта и раздражения в преддверии носа и способствует хорошей переносимости внутриносового устройства. Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники в лице его руководителя Дмитрия Белика, Николая Сторожева и Александра Шекалова запатентовал "ранорасширитель для хирургических операций в абдоминальной и торакальной полостях с автоматизированным формированием формы операционной раны". Это позволит хирургам облегчить доступ к органу, на котором проводится операция. "Процесс разведения краев раны сопряжен с риском травмирования тканей. Запатентованное устройство позволяет снизить риск повреждения тканей за счет автоматического перемещения рабочих частей устройства для разведения и удержания краев раны", - пояснили в Роспатенте. В Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС изобрели ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей и способ нанесения покрытия на раневую поверхность ручным автономным устройством. Подчеркивается, что во время чрезвычайных ситуаций и боевых действий в полевых условиях возникает необходимость быстрой остановки кровотечения и герметизации ран. "Применяемые в таких условиях устройства должны быть мобильными и компактными. Данное изобретение позволяет быстро остановить кровотечение и создать защитную пленку на поверхности раны посредством мобильного устройства, которое совмещает три функции - функцию подачи в рану суспензии клеточного материала для быстрого заживления тканей; функции подачи в рану противовоспалительных и антибактериальных веществ и функцию сшивания клеточной суспензии и лекарственных препаратов с образованием плотной защитной пленки", - рассказали в Роспатенте. Способ хирургического лечения врожденного перерыва дуги аорты у детей грудного возраста и новорожденных изобрели Алексей Ким, Алексей Черногривов, Инесса Нефедова, Александр Есаян, Анатолий Тагаев из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Как объяснили в Роспатенте, оригинальная методика операции позволяет устранить сужение дуги аорты при большой его протяженности и обеспечить нормальное кровообращение за счет использования собственных тканей легочной артерии и сосудистого трансплантата из ткани пациента. "Применение данного способа позволяет сформировать "новую" дугу аорты необходимой длины и диаметра, придать дуге аорты необходимую анатомическую кривизну, предупредить компрессию рядом расположенных органов и избежать повторной операции", - отметили там. "Сфера медицины плотно вошла в нашу жизнь. Мы стали больше внимания уделять вопросам здоровья, мерам профилактики. Поэтому для Роспатента стало уже доброй традицией выбирать десять лучших медицинских изобретений. Уверен, наблюдение за удивительными открытиями, развитием современных технологий будет познавательно и полезно для россиян. Важно отметить, в этот рейтинг вошли как и зарекомендовавшие себя мэтры отечественной медицины - центр Бакулева, институт Свержевского, - так и молодые разработчики", - отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html

https://ria.ru/20230619/nauka-1878093747.html

https://ria.ru/20230614/nauka-1877836326.html

https://ria.ru/20230620/umnaya_klinika-1879362651.html

https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html

https://ria.ru/20230622/nauka-1879522294.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мисис, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), алексей ковалев, дмитрий белик, юрий зубов, наука