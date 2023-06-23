Ефимов: городской оператор реорганизует участки в Лефортове и Зюзине
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московский фонд реновации займется развитием неэффективно используемых участков и части промзоны "Серп и Молот" в Лефортове и Зюзине в рамках программы комплексного развития территорий, общий объем инвестиций превысит 14 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Общая площадь участков - 4,97 гектара. На реорганизуемой территории в Зюзине планируется возвести более 17 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Участки в Лефортове площадью 4,54 гектара, где сейчас расположены склады и ветхие здания, займут жилая застройка общей площадью более 74 тысяч квадратных метров и общественно-деловые объекты.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на части бывшей промзоны "Серп и Молот" и на территории в Лефортове, помимо жилья, появятся детсад, поликлиники, школа, гостиница, офисы и объекты сервиса. Строительством объектов займется АНО "Развитие социальной инфраструктуры".