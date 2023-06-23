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Ефимов: городской оператор реорганизует участки в Лефортове и Зюзине - РИА Новости, 23.06.2023
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09:10 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/reorganizatsiya-1879875771.html
Ефимов: городской оператор реорганизует участки в Лефортове и Зюзине
Ефимов: городской оператор реорганизует участки в Лефортове и Зюзине - РИА Новости, 23.06.2023
Ефимов: городской оператор реорганизует участки в Лефортове и Зюзине
Московский фонд реновации займется развитием неэффективно используемых участков и части промзоны "Серп и Молот" в Лефортове и Зюзине в рамках программы... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:10
2023-06-23T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
программа реновации в москве
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московский фонд реновации займется развитием неэффективно используемых участков и части промзоны "Серп и Молот" в Лефортове и Зюзине в рамках программы комплексного развития территорий, общий объем инвестиций превысит 14 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Общая площадь участков - 4,97 гектара. На реорганизуемой территории в Зюзине планируется возвести более 17 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Участки в Лефортове площадью 4,54 гектара, где сейчас расположены склады и ветхие здания, займут жилая застройка общей площадью более 74 тысяч квадратных метров и общественно-деловые объекты.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на части бывшей промзоны "Серп и Молот" и на территории в Лефортове, помимо жилья, появятся детсад, поликлиники, школа, гостиница, офисы и объекты сервиса. Строительством объектов займется АНО "Развитие социальной инфраструктуры".
https://ria.ru/20230621/efimov-1879425411.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, программа реновации в москве
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Программа реновации в Москве

Ефимов: городской оператор реорганизует участки в Лефортове и Зюзине

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московский фонд реновации займется развитием неэффективно используемых участков и части промзоны "Серп и Молот" в Лефортове и Зюзине в рамках программы комплексного развития территорий, общий объем инвестиций превысит 14 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Общая площадь участков - 4,97 гектара. На реорганизуемой территории в Зюзине планируется возвести более 17 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Участки в Лефортове площадью 4,54 гектара, где сейчас расположены склады и ветхие здания, займут жилая застройка общей площадью более 74 тысяч квадратных метров и общественно-деловые объекты.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на части бывшей промзоны "Серп и Молот" и на территории в Лефортове, помимо жилья, появятся детсад, поликлиники, школа, гостиница, офисы и объекты сервиса. Строительством объектов займется АНО "Развитие социальной инфраструктуры".
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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