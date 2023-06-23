https://ria.ru/20230623/reaktory-1879900704.html

Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник

Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2023

Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник

Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:08

2023-06-23T03:08

2023-06-23T04:06

безопасность

россия

кронштадт

северодвинск

севмаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864181848_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_8f6a0901ae572bff506bfdbd6fdde383.jpg

КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами для поражения широкого спектра целей, в том числе авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры. "Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению", — сказал собеседник агентства.При этом первые морские испытания самих дронов запланированы на это лето, уточнил он.Носителями "Посейдонов" стали экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ "Хабаровск", строящаяся на заводе "Севмаш" в Северодвинске. По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути это ядерная торпеда, которая способна в том числе вызвать цунами при ее использовании у берега противника. Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.

https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

https://ria.ru/20220708/podlodka-1801200394.html

россия

кронштадт

северодвинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, кронштадт, северодвинск, севмаш