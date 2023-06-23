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Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2023
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03:08 23.06.2023 (обновлено: 04:06 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/reaktory-1879900704.html
Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник
Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2023
Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник
Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:08
2023-06-23T04:06
безопасность
россия
кронштадт
северодвинск
севмаш
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КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами для поражения широкого спектра целей, в том числе авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры. "Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению", — сказал собеседник агентства.При этом первые морские испытания самих дронов запланированы на это лето, уточнил он.Носителями "Посейдонов" стали экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ "Хабаровск", строящаяся на заводе "Севмаш" в Северодвинске. По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути это ядерная торпеда, которая способна в том числе вызвать цунами при ее использовании у берега противника. Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.
https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html
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россия
кронштадт
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безопасность, россия, кронштадт, северодвинск, севмаш
Безопасность, Россия, Кронштадт, Северодвинск, Севмаш
Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник

Реакторы "Посейдонов" прошли испытания, подтверждена их готовность к работе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами для поражения широкого спектра целей, в том числе авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры.
"Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению", — сказал собеседник агентства.
При этом первые морские испытания самих дронов запланированы на это лето, уточнил он.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
La Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
3 октября 2022, 00:35
Носителями "Посейдонов" стали экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ "Хабаровск", строящаяся на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути это ядерная торпеда, которая способна в том числе вызвать цунами при ее использовании у берега противника.
Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.
Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки Белгород - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ
8 июля 2022, 13:36
 
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