https://ria.ru/20230623/rassledovanie-1880090302.html

Россия сочтет провокацией расследование ООН применения БПЛА ИРИ на Украине

Россия сочтет провокацией расследование ООН применения БПЛА ИРИ на Украине - РИА Новости, 23.06.2023

Россия сочтет провокацией расследование ООН применения БПЛА ИРИ на Украине

Россия будет считать целенаправленной провокацией запуск расследования секретариатом ООН о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине – у... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:20

2023-06-23T20:20

2023-06-23T20:20

специальная военная операция на украине

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия будет считать целенаправленной провокацией запуск расследования секретариатом ООН о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине – у секретариата нет такого мандата, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее представители США, Франции, Британии, Албании и Украины вновь обвинили РФ якобы в применении сотен иранских БПЛА на Украине и в планах по производству таких дронов на территории РФ. Они вновь обвинили РФ и Иран в якобы нарушении резолюции 2231. Запад добивается от секретариата проведения расследования якобы применения Россией иранских БПЛА на Украине. "Они пытаются давать инструкции секретариату ООН, чтобы тот провел так называемое расследование. Такие действия представляют собой вопиющее и явное нарушение параграфа 2 статьи 100 Устава ООН", - сказал Небензя. Данная статья предусматривает, что каждый член организации обязуется уважать строго международный характер обязанностей генерального секретаря и персонала секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей. Кроме того, по словам Небензи запуск такого расследования противоречит рабочей записке председателя Совета безопасности, которая четко прописывает мандат секретариата в контексте имплементации резолюции 2231. Как указал Небензя, резолюция 2231 не предусматривает такого рода расследований. А у экспертов в рамках резолюции нет необходимой экспертизы для проведения подобных расследований. "Мы ожидаем, что секретариат будет строго соблюдать свой мандат и не поддастся на давление определенных стран. Наша страна будет рассматривать любые не предусмотренные мандатом действия секретариата как целенаправленную провокацию, которая подрывает имплементацию резолюции 2231", - подчеркнул Небензя. Он также напомнил, что между Украиной и Ираном проходили консультации на тему якобы применения иранских БПЛА на украинской территории. "Когда Иран запросил материальные свидетельства, ничего предоставлено не было", - указал постпред. Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции. Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.

https://ria.ru/20230623/ammiakoprovod-1880076959.html

https://ria.ru/20230623/pismo-1880078211.html

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в мире, россия, иран, украина, василий небензя, оон