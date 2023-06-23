https://ria.ru/20230623/raketa-1880058585.html

Израиль представил новую гиперзвуковую ракету

Израиль представил новую гиперзвуковую ракету - РИА Новости, 23.06.2023

Израиль представил новую гиперзвуковую ракету

Израильский оборонный концерн Rafael представил новую ракету-перехватчик SkySonic, которую разрабатывал последние три года, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:24

2023-06-23T17:24

2023-06-23T17:24

в мире

израиль

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ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Израильский оборонный концерн Rafael представил новую ракету-перехватчик SkySonic, которую разрабатывал последние три года, убедился корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщал разработчик, система перехвата гиперзвуковых ракет SkySonic способна нейтрализовать ракеты, летящие со скоростью в 10 раз быстрее звука. На авиасалоне в павильоне Израиля представлены также различные средства ПВО, ракеты, радары, дроны, системы оповещения. Также интересна представленная компанией Aeronautics Defense Systems модель дрона-разведчика Orbiter 5, последняя разработка концерна. В начале июня гиперзвуковую ракету представил Иран, в Тегеране заявляли, что ее скорость 12-13 махов. Как цитируют израильские СМИ главу минобороны страны Йоава Галанта, открывавшего павильон, это "ясная стратегия дестабилизации не только региона, но и всего мира: в ответ на попытки Ирана Израиль укрепляет оборону, используя все средства, чтобы не дать Ирану стать ядерной державой". Авиасалон в Ле Бурже продлится до 25 июня.

https://ria.ru/20230607/iran-1876764734.html

израиль

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в мире, израиль