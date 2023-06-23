https://ria.ru/20230623/pvo-1880009499.html

Российская ПВО сбила 15 американских авиабомб JDAM

Российская ПВО сбила 15 американских авиабомб JDAM - РИА Новости, 23.06.2023

Российская ПВО сбила 15 американских авиабомб JDAM

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У",... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:26

2023-06-23T14:26

2023-06-23T14:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой народной республики, Акимовка и Копани Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11126 единиц специальной военной автомобильной техники.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность