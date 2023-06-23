https://ria.ru/20230623/pvo-1879898462.html
В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО
В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО - РИА Новости, 23.06.2023
В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО
В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:50
2023-06-23T01:50
2023-06-23T01:54
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
курск
роман старовойт
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее он сообщил о сбитом в ночь на пятницу беспилотнике. Глава региона попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о них по номеру 112."Система ПВО еще раз сработала в небе Курска", — написал Старовойт.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
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происшествия, курская область, курск, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курск, Роман Старовойт
В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО
Губернатор Старовойт: в Курске второй раз за ночь сработала система ПВО