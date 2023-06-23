https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Президент Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:44

2023-06-23T22:44

2023-06-23T22:50

политика

россия

евгений пригожин

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", — сказал он.Ранее в пятницу Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией. Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.

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политика, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины