https://ria.ru/20230623/putin-1879993731.html
Путин проведет встречу с академиком Дедовым
Путин проведет встречу с академиком Дедовым - РИА Новости, 23.06.2023
Путин проведет встречу с академиком Дедовым
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:19
2023-06-23T13:19
2023-06-23T13:45
наука
владимир путин
иван дедов
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле, у него достаточно такой рутинный день, нет больших публичных мероприятий. Среди рабочих встреч, которые у него сегодня запланированы, он примет сегодня Ивана Ивановича Дедова – директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Наш один из ведущих ученых, у них давний диалог. И сегодня будет такая беседа, которая будет в открытом режиме", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, владимир путин, иван дедов, дмитрий песков, россия
Наука, Владимир Путин, Иван Дедов, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет встречу с академиком Дедовым
Президент Путин в пятницу примет директора центра эндокринологии Минздрава Дедова
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин работает в Кремле, у него достаточно такой рутинный день, нет больших публичных мероприятий. Среди рабочих встреч, которые у него сегодня запланированы, он примет сегодня Ивана Ивановича Дедова – директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Наш один из ведущих ученых, у них давний диалог. И сегодня будет такая беседа, которая будет в открытом режиме", - сказал Песков.
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