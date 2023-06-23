https://ria.ru/20230623/putin-1879993731.html

Путин проведет встречу с академиком Дедовым

Путин проведет встречу с академиком Дедовым - РИА Новости, 23.06.2023

Путин проведет встречу с академиком Дедовым

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:19

2023-06-23T13:19

2023-06-23T13:45

наука

владимир путин

иван дедов

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле, у него достаточно такой рутинный день, нет больших публичных мероприятий. Среди рабочих встреч, которые у него сегодня запланированы, он примет сегодня Ивана Ивановича Дедова – директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Наш один из ведущих ученых, у них давний диалог. И сегодня будет такая беседа, которая будет в открытом режиме", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, владимир путин, иван дедов, дмитрий песков, россия