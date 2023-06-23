https://ria.ru/20230623/putin-1879914085.html

Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети

Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети - РИА Новости, 23.06.2023

Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети

Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:50

2023-06-23T08:50

2023-06-23T08:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

киев

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBС о том, что западные лидеры боятся главу России Владимира Путина, поэтому не позволяют Киеву вступить в НАТО. "Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов. "Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией и спровоцировать ядерную войну", — отметил другой. "То, что он говорит, в кои-то веки правда", — заявил третий. "У меня такое чувство, что США и НАТО собираются бросить Украину и Зеленского", — поделился мнением еще один пользователь. "Пусть лучше остановит конфликт", — заключили читатели. Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что лидеры альянса не намерены приглашать Украину в организацию на саммите в июле.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, россия, киев, владимир путин, нато