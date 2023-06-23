Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети
Пользователей Twitter удивили слова Зеленского о страхе западных лидеров перед Путиным
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBС о том, что западные лидеры боятся главу России Владимира Путина, поэтому не позволяют Киеву вступить в НАТО.
"Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов.
"Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов.
"Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией и спровоцировать ядерную войну", — отметил другой.
"То, что он говорит, в кои-то веки правда", — заявил третий.
"У меня такое чувство, что США и НАТО собираются бросить Украину и Зеленского", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пусть лучше остановит конфликт", — заключили читатели.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что лидеры альянса не намерены приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
"То, что он говорит, в кои-то веки правда", — заявил третий.
"У меня такое чувство, что США и НАТО собираются бросить Украину и Зеленского", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пусть лучше остановит конфликт", — заключили читатели.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что лидеры альянса не намерены приглашать Украину в организацию на саммите в июле.