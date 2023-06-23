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Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/putin-1879914085.html
Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети
Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети - РИА Новости, 23.06.2023
Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети
Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:50
2023-06-23T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
киев
владимир путин
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBС о том, что западные лидеры боятся главу России Владимира Путина, поэтому не позволяют Киеву вступить в НАТО. "Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов. "Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией и спровоцировать ядерную войну", — отметил другой. "То, что он говорит, в кои-то веки правда", — заявил третий. "У меня такое чувство, что США и НАТО собираются бросить Украину и Зеленского", — поделился мнением еще один пользователь. "Пусть лучше остановит конфликт", — заключили читатели. Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что лидеры альянса не намерены приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, киев, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО
Неожиданные слова Зеленского о Путине поразили пользователей Сети

Пользователей Twitter удивили слова Зеленского о страхе западных лидеров перед Путиным

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBС о том, что западные лидеры боятся главу России Владимира Путина, поэтому не позволяют Киеву вступить в НАТО.

"Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", — написал один из комментаторов.
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"Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией и спровоцировать ядерную войну", — отметил другой.

"То, что он говорит, в кои-то веки правда", — заявил третий.

"У меня такое чувство, что США и НАТО собираются бросить Украину и Зеленского", — поделился мнением еще один пользователь.

"Пусть лучше остановит конфликт", — заключили читатели.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что лидеры альянса не намерены приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияКиевВладимир ПутинНАТО
 
 
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