https://ria.ru/20230623/psb-1880004866.html

Председатель ПСБ и врио главы Запорожской области провели рабочую встречу

Председатель ПСБ и врио главы Запорожской области провели рабочую встречу - РИА Новости, 23.06.2023

Председатель ПСБ и врио главы Запорожской области провели рабочую встречу

Председатель ПСБ Петр Фрадков и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий с участием замминистра финансов РФ Алексея... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:08

2023-06-23T14:08

2023-06-23T14:08

россия

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий с участием замминистра финансов РФ Алексея Моисеева и зампредседателя Банка России Сергея Белова провели рабочую встречу, сообщает пресс-служба банка.На совещании обсудили вопросы кредитования сельхозпроизводителей и, в частности, крупнейшей запорожской государственной компании — ГУП "ГЗК". Среди тем рабочей встречи были значительное расширение банкоматной сети ПСБ на территории региона, запуск проектного финансирования строительства нового жилья, запуск льготной ипотеки, ОСАГО и ипотечного страхования. Также стороны обсудили процесс перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты. "Поддержка экономики Запорожской области, развитие финансовой системы и содействие восстановлению инфраструктуры, включая социальную, — в числе важнейших приоритетов ПСБ как единственного системно значимого банка, работающего в регионе. Сельское хозяйство традиционно является одной из ключевых отраслей экономики Запорожской области, и банк готов предложить региону и игрокам сектора экспертизу и широкий спектр финансовых продуктов, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, созданию рабочих мест и улучшению делового климата в целом", — прокомментировал Фрадков.

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Артем Смирнов

россия, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк