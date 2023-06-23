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ПСБ расширит свое присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки
ПСБ расширит свое присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки - РИА Новости, 23.06.2023
ПСБ расширит свое присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки
ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") планирует расширить присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки Херсонской области, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:25
2023-06-23T11:25
2023-06-23T11:25
псб (банк псб)
каховка
новая каховка
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ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") планирует расширить присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки Херсонской области, сообщает пресс-служба банка.Председатель ПСБ Петр Фрадков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава правительства региона Андрей Алексеенко провели рабочую встречу. В ней также приняли участие замминистра финансов Алексей Моисеев и зампредседателя Банка России Сергей Белов. В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения доступности финансовых услуг для населения области.По данным пресс-службы, на совещании также обсуждались запуск таких продуктов, как проектное финансирование строительства нового жилья, льготная ипотека, а также страховые услуги — ОСАГО и ипотечное страхование.Кроме того, были затронуты вопросы выполнения дорожной карты перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты."ПСБ год назад запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской области и поступательно развивает свое присутствие в регионе, расширяет перечень доступных гражданам и предприятиям продуктов и услуг. Кроме того, ПСБ активно развивает инфраструктуру для обслуживания населения прифронтовой зоны — живущим здесь гражданам особенно важно иметь доступ к банковской инфраструктуре, иметь возможность снимать наличные, оформлять карты для получения пенсий и пособий и совершать другие привычные финансовые операции", - сказал Фрадков.Он добавил, что расширение присутствия банка в агломерации Каховки и Новой Каховки станет закономерным шагом.РЕКЛАМАПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912erid: 4CQwVszH9pUhqLRXML9
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каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), каховка, новая каховка
ПСБ (Банк ПСБ), Каховка, Новая Каховка
ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") планирует расширить присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки Херсонской области, сообщает
пресс-служба банка.
Председатель ПСБ Петр Фрадков
, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
и глава правительства региона Андрей Алексеенко
провели рабочую встречу. В ней также приняли участие замминистра финансов Алексей Моисеев
и зампредседателя Банка России Сергей Белов
. В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения доступности финансовых услуг для населения области.
ПСБ расширит сотрудничество с регионами России
По данным пресс-службы, на совещании также обсуждались запуск таких продуктов, как проектное финансирование строительства нового жилья, льготная ипотека, а также страховые услуги — ОСАГ
О и ипотечное страхование.
Кроме того, были затронуты вопросы выполнения дорожной карты перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты.
"ПСБ год назад запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской области и поступательно развивает свое присутствие в регионе, расширяет перечень доступных гражданам и предприятиям продуктов и услуг. Кроме того, ПСБ активно развивает инфраструктуру для обслуживания населения прифронтовой зоны — живущим здесь гражданам особенно важно иметь доступ к банковской инфраструктуре, иметь возможность снимать наличные, оформлять карты для получения пенсий и пособий и совершать другие привычные финансовые операции", - сказал Фрадков.
Он добавил, что расширение присутствия банка в агломерации Каховки и Новой Каховки станет закономерным шагом.
ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
erid: 4CQwVszH9pUhqLRXML9