https://ria.ru/20230623/provokatsiya-1879986332.html

Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп

Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп - РИА Новости, 23.06.2023

Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию с "грязной бомбой", поэтому... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:45

2023-06-23T12:45

2023-06-23T12:45

запорожская область

киев

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию с "грязной бомбой", поэтому стремятся приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения. Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании с поличным пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137. По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. "Киевский режим стремится приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения для создания "грязной бомбы", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, любой изотоп имеет четкую картинку и понятен специалистам во всем мире по своему происхождению. "Соответственно, если бы данный изотоп был распространен в случае взрыва или просто загрязнения почвы на территории южнорусских земель постукраинского пространства, то сразу бы посыпались обвинения, что это все сделала Россия", - сказал Рогов. По его словам, одним из мест провокации с "грязной бомбой" киевские власти могли выбрать Запорожскую область, учитывая их последние заявления о якобы возможных терактах на Запорожской АЭС. "Все это могут быть звенья одной готовящейся ужасной провокации, так как преступный киевский режим не остановится ни перед чем в стремлении угодить своим западным покровителям", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879779447.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, владимир рогов, фсб, запорожская аэс, россия