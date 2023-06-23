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Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп - РИА Новости, 23.06.2023
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12:45 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/provokatsiya-1879986332.html
Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп
Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп - РИА Новости, 23.06.2023
Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию с "грязной бомбой", поэтому... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:45
2023-06-23T12:45
запорожская область
киев
владимир рогов
фсб
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию с "грязной бомбой", поэтому стремятся приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения. Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании с поличным пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137. По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. "Киевский режим стремится приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения для создания "грязной бомбы", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, любой изотоп имеет четкую картинку и понятен специалистам во всем мире по своему происхождению. "Соответственно, если бы данный изотоп был распространен в случае взрыва или просто загрязнения почвы на территории южнорусских земель постукраинского пространства, то сразу бы посыпались обвинения, что это все сделала Россия", - сказал Рогов. По его словам, одним из мест провокации с "грязной бомбой" киевские власти могли выбрать Запорожскую область, учитывая их последние заявления о якобы возможных терактах на Запорожской АЭС. "Все это могут быть звенья одной готовящейся ужасной провокации, так как преступный киевский режим не остановится ни перед чем в стремлении угодить своим западным покровителям", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html
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запорожская область, киев, владимир рогов, фсб, запорожская аэс, россия
Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, ФСБ, Запорожская АЭС, Россия
Рогов рассказал, почему Киев стремится приобрести радиоактивный изотоп

Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию с грязной бомбой

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию с "грязной бомбой", поэтому стремятся приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения.
Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании с поличным пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137. По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины.
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"Киевский режим стремится приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения для создания "грязной бомбы", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, любой изотоп имеет четкую картинку и понятен специалистам во всем мире по своему происхождению.
"Соответственно, если бы данный изотоп был распространен в случае взрыва или просто загрязнения почвы на территории южнорусских земель постукраинского пространства, то сразу бы посыпались обвинения, что это все сделала Россия", - сказал Рогов.
По его словам, одним из мест провокации с "грязной бомбой" киевские власти могли выбрать Запорожскую область, учитывая их последние заявления о якобы возможных терактах на Запорожской АЭС.
"Все это могут быть звенья одной готовящейся ужасной провокации, так как преступный киевский режим не остановится ни перед чем в стремлении угодить своим западным покровителям", - подчеркнул Рогов.
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Запорожская областьКиевВладимир РоговФСБЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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