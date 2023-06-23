https://ria.ru/20230623/proverki-1880014767.html
Краснов призвал смещать вектор проверок бизнеса в сторону профилактики
Краснов призвал смещать вектор проверок бизнеса в сторону профилактики - РИА Новости, 23.06.2023
Краснов призвал смещать вектор проверок бизнеса в сторону профилактики
Полностью оказаться от государственного контроля бизнеса невозможно, но нужно смещать вектор в сторону профилактики нарушений, считает генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:38
2023-06-23T14:38
2023-06-23T14:38
россия
экономика
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Полностью оказаться от государственного контроля бизнеса невозможно, но нужно смещать вектор в сторону профилактики нарушений, считает генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Думаю, все слышали на этот счет позицию президента Владимира Владимировича Путина, что проверок (бизнеса) не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде. Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно", - сказал Краснов во время встречи с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области. По словам генпрокурора, правильнее "сместить вектор на профилактику нарушений". Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Краснов заявил, что проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение, а также рассказал, что разработан проект ведомственного приказа о "проактивном" надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные.
https://ria.ru/20230616/biznes-1878688516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Россия, Экономика, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов
Краснов призвал смещать вектор проверок бизнеса в сторону профилактики
Краснов: полностью отказаться от проверок бизнеса нельзя, но нужно сместить вектор