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Минобрнауки рассказало, сколько выпускников вузов работают в промышленности
Минобрнауки рассказало, сколько выпускников вузов работают в промышленности - РИА Новости, 23.06.2023
Минобрнауки рассказало, сколько выпускников вузов работают в промышленности
Почти 30% выпускников высших учебных заведений выбирают трудоустройство в сфере промышленности, сообщила заместитель министра науки и высшего образования России РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:48
2023-06-23T15:48
2023-06-23T16:35
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Почти 30% выпускников высших учебных заведений выбирают трудоустройство в сфере промышленности, сообщила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. "Выпуск в этом году большой – 915 тысяч студентов. Часть будет продолжать обучаться по программам магистратуры. Большая часть выпускников, почти 30%, выбирают для трудоустройства направление инженерное дело и технические науки. Это те студенты, которые сейчас идут на предприятия промышленности и ОПК (Оборонно-промышленного комплекса) – это более 50 тысяч человек", – передаёт слова Петровой пресс-служба. По словам директора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина, в сфере среднего профессионального образования значительное количество ребят идет на предприятия строительной отрасли и ОПК. В сентябре на портале "Работа России" Минтруд запустит сервис "Стажировки и практики", которые объединит все предложения о стажировках, а в следующем году будет создана единая общероссийская база предложений о целевом обучении, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий. Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" начался в пятницу. Трансляция деловой части мероприятия ведется из Владивостока, Тулы, Москвы и Екатеринбурга с 7.00 до 16.00 по Москве.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069840.html
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Минобрнауки рассказало, сколько выпускников вузов работают в промышленности
Замглавы Минобрнауки Петрова: около 30 процентов выпускников вузов заняты в промышленности