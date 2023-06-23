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Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/prokuratura-1879948754.html
Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей
Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей - РИА Новости, 23.06.2023
Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей
Ряд обращений семей мобилизованных россиян до сих пор не рассмотрены чиновниками должным образом, это недопустимо, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:47
2023-06-23T10:47
специальная военная операция на украине
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Ряд обращений семей мобилизованных россиян до сих пор не рассмотрены чиновниками должным образом, это недопустимо, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В Оренбурге во время личного приема граждан к генпрокурору обратилась местная жительница, супруга участника СВО, который в настоящее время проходит лечение после ранения. Их дом сгорел в апреле прошлого года, однако вопрос о постановке на жилищный учет местными властями до сих пор не решен. Супруги воспитывают двух детей. "Мне известно, что есть и ряд других обращений семей мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли. Обращения не рассмотрены должным образом", - сказал Краснов. Генпрокурор назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей. "Люди, обратившись за помощью в тяжелой жизненной ситуации к уполномоченным должностным лицам, вместо внимательного отношения порой сталкиваются с равнодушием чиновников. Это недопустимо", - заявил генпрокурор.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей

Краснов назвал равнодушие местных чиновников к нуждам семей участников СВО недопустимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Ряд обращений семей мобилизованных россиян до сих пор не рассмотрены чиновниками должным образом, это недопустимо, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
В Оренбурге во время личного приема граждан к генпрокурору обратилась местная жительница, супруга участника СВО, который в настоящее время проходит лечение после ранения. Их дом сгорел в апреле прошлого года, однако вопрос о постановке на жилищный учет местными властями до сих пор не решен. Супруги воспитывают двух детей.
«
"Мне известно, что есть и ряд других обращений семей мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли. Обращения не рассмотрены должным образом", - сказал Краснов.
Генпрокурор назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей.
"Люди, обратившись за помощью в тяжелой жизненной ситуации к уполномоченным должностным лицам, вместо внимательного отношения порой сталкиваются с равнодушием чиновников. Это недопустимо", - заявил генпрокурор.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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