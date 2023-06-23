https://ria.ru/20230623/prokuratura-1879948754.html

Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей

Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей - РИА Новости, 23.06.2023

Краснов назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей

Ряд обращений семей мобилизованных россиян до сих пор не рассмотрены чиновниками должным образом, это недопустимо, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:47

2023-06-23T10:47

2023-06-23T10:47

специальная военная операция на украине

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Ряд обращений семей мобилизованных россиян до сих пор не рассмотрены чиновниками должным образом, это недопустимо, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В Оренбурге во время личного приема граждан к генпрокурору обратилась местная жительница, супруга участника СВО, который в настоящее время проходит лечение после ранения. Их дом сгорел в апреле прошлого года, однако вопрос о постановке на жилищный учет местными властями до сих пор не решен. Супруги воспитывают двух детей. "Мне известно, что есть и ряд других обращений семей мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли. Обращения не рассмотрены должным образом", - сказал Краснов. Генпрокурор назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей. "Люди, обратившись за помощью в тяжелой жизненной ситуации к уполномоченным должностным лицам, вместо внимательного отношения порой сталкиваются с равнодушием чиновников. Это недопустимо", - заявил генпрокурор.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф