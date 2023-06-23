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На Камчатке в результате ЧП на реке Опала погиб один человек
На Камчатке в результате ЧП на реке Опала погиб один человек - РИА Новости, 23.06.2023
На Камчатке в результате ЧП на реке Опала погиб один человек
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту ЧП на реке Опала Усть-Большерецкого района Камчатского края, где в результате... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:43
2023-06-23T06:43
2023-06-23T06:43
происшествия
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камчатский край
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту ЧП на реке Опала Усть-Большерецкого района Камчатского края, где в результате опрокидывания плавсредства один человек погиб, девять спаслись, сообщила старший помощник руководителя Камчатского управления СК России Елена Ильина. "Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована проверка обстоятельств гибели 44-летнего мужчины в ходе опрокидывания плавсредства из-за высокой волны около устья реки Опала, на котором экипаж из 10 человек осуществлял мероприятия по установке троса ставной сети. В ходе происшествия девять человек спаслись, один мужчина погиб. На место происшествия выехал следователь СКР", - сообщила Ильина. В управлении МЧС региона РИА Новости добавили, что трагедия произошла при установке невода для промысла лосося. Девяти рыбакам удалось самостоятельно выбраться на берег.
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происшествия, россия, камчатский край, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке в результате ЧП на реке Опала погиб один человек
СК: на Камчатке в результате ЧП на реке Опала погиб один человек, девять спаслись