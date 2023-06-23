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Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии

Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии - РИА Новости, 23.06.2023

Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии

США и Великобритания хотят в приоритетном порядке обострить ситуацию в странах Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:49

2023-06-23T12:49

2023-06-23T13:06

центральная азия

сша

николай патрушев

в мире

великобритания

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США и Великобритания хотят в приоритетном порядке обострить ситуацию в странах Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением. Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов", - сказал Патрушев в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях.

https://ria.ru/20230519/revolyutsii-1872800957.html

центральная азия

сша

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центральная азия, сша, николай патрушев, в мире, великобритания