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Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии
Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии - РИА Новости, 23.06.2023
Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии
США и Великобритания хотят в приоритетном порядке обострить ситуацию в странах Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:49
2023-06-23T12:49
2023-06-23T13:06
центральная азия
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николай патрушев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США и Великобритания хотят в приоритетном порядке обострить ситуацию в странах Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением. Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов", - сказал Патрушев в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях.
https://ria.ru/20230519/revolyutsii-1872800957.html
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центральная азия, сша, николай патрушев, в мире, великобритания
Центральная Азия, США, Николай Патрушев, В мире, Великобритания
Патрушев: США и Британия стремятся обострить ситуацию в Центральной Азии
Патрушев назвал желание обострить ситуацию в Центральной Азии приоритетом США и Британии