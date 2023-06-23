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ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки
ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки - РИА Новости, 23.06.2023
ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки
ООН призывает снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации Розмари ДиКарло. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:24
2023-06-23T17:24
2023-06-23T17:42
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ООН, 23 июн – РИА Новости. ООН призывает снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации Розмари ДиКарло."Мы призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения этой договоренности", - сказала ДиКарло.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230620/sdelka-1879363803.html
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878301652.html
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ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки
ООН призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы