https://ria.ru/20230623/predskazanie-1879844421.html

В "Симпсонах" увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан"

В "Симпсонах" увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023

В "Симпсонах" увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан"

Фанаты увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан" в одном из эпизодов культового анимационного сериалы "Симпсоны". Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:01

2023-06-23T01:01

2023-06-23T01:01

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кино и сериалы

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Фанаты увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан" в одном из эпизодов культового анимационного сериалы "Симпсоны". Об этом пишет Mirror.Поклонники проекта вспомнили о сцене, где рассказывается, как Гомер вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю. Они хотели найти сокровища на дне океана. Оказавшись на глубине, главный герой понял, что произошло нечто страшное. У него заканчивался кислород, и он начал задыхаться. В финале серии Гомер очнулся в больнице в окружении семьи. Он провел в коме три дня.В публикации также отметили, что один из сценаристов шоу Майк Райсс действительно совершил плавание на батискафе "Титан" к "Титанику". Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 14.08 мск в четверг.Ранее в "Симпсонах" нашли предсказание, связанное с арестом Дональда Трампа.

https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, симпсоны, кино и сериалы