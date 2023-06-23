https://ria.ru/20230623/predlozhenie-1879911170.html

Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение, показал опрос

Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2023

Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение, показал опрос

Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение руки и сердца своему партнеру, если не получат его в течение желаемого времени, однако представители РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:14

2023-06-23T08:14

2023-06-23T08:14

общество

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение руки и сердца своему партнеру, если не получат его в течение желаемого времени, однако представители "сильного пола" в основном такую инициативу не поддерживают, следует из материалов ювелирного бренда Sokolov и агентства A2:Research, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно их данным, многие мужчины не оценят предложение вступить в брак от своей возлюбленной: "38% уверены, что такое ответственное решение обязательно должно исходить от мужчины". "Женщины проще относятся к этому вопросу: 37% не видят ничего предосудительного в том, если предложение поступит от девушки. Более того, 66% женщин заявили, что готовы сами сделать предложение своему партнеру, если он не сделает это в течение желаемого периода", - говорится в совместном исследовании, в котором приняли участие 1719 респондентов из разных городов России. В 60% случаев "брачная инициатива" все же остается за мужчинами. Тем не менее 16% замужних женщин заявили, что позвали своего партнера в ЗАГС самостоятельно, а 15% россиян - о том, что пришли к решению пожениться совместно. На вопрос, когда стоит вступать в брак, большинство ответили, что стоит жениться уже через год после начала отношений. При этом каждая четвертая женщина считает, что если мужчина не позвал замуж в первые два года отношений, то он не намерен жениться (26%). С этим мнением согласны и 34% опрошенных мужчин. Говоря же о покупке обручального кольца, 32% женщин ответили, что выбирали его самостоятельно, еще 13% признались, что намекнули партнеру, какое кольцо они хотят получить, 12% делали это вместе, столько же процентов ответили, что выбирал сам партнер. А 40% россиян считают, что кольца должен покупать исключительно мужчина, при этом 30% не смутит тот факт, если их купит женщина. "Оказалось, что большинство делают предложение в присутствии других людей - семьи или друзей (26%), и нередко прячут обручальное кольцо для своих партнеров в неожиданных местах (23%). Интересно, что обычно россияне предпочитают делать предложение дома в обычной будничной обстановке (17%), чем в романтической (11%). А 15% делали и получали предложение в памятном для их пары месте", - добавляется в материалах. В свою очередь 43% неженатых и незамужних участников исследования заявили, что не торопят события и пока не задумываются о браке. При этом 42% очень ждут предложения руки и сердца от партнера, и только 15% еще морально не готовы к браку.

https://ria.ru/20230511/registratsiya-1870950750.html

https://ria.ru/20230502/brak-1869145849.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия