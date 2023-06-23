https://ria.ru/20230623/pozhar-1880102391.html

В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме

В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 23.06.2023

В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме

Пожар в 5-этажном жилом доме в Первоуральске (Свердловская область) локализован на 450 "квадратах", для погорельцев готовится пункт временного размещения,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:30

2023-06-23T22:30

2023-06-23T22:30

происшествия

первоуральск

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Пожар в 5-этажном жилом доме в Первоуральске (Свердловская область) локализован на 450 "квадратах", для погорельцев готовится пункт временного размещения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В 23.47 (21.47 мск) огнеборцы локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения", – говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что в 19.56 мск к спасателям поступило сообщение о том, что в 5-этажном доме загорелась кровля на 200 квадратных метрах, было эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, были спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе. По последним данным, на месте работали 19 человек личного состава, 10 единиц техники. Как уточнили агентству в ГУМЧС, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

первоуральск

свердловская область

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происшествия, первоуральск, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)