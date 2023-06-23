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В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме
В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 23.06.2023
В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме
Пожар в 5-этажном жилом доме в Первоуральске (Свердловская область) локализован на 450 "квадратах", для погорельцев готовится пункт временного размещения,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:30
2023-06-23T22:30
2023-06-23T22:30
происшествия
первоуральск
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Пожар в 5-этажном жилом доме в Первоуральске (Свердловская область) локализован на 450 "квадратах", для погорельцев готовится пункт временного размещения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В 23.47 (21.47 мск) огнеборцы локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения", – говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что в 19.56 мск к спасателям поступило сообщение о том, что в 5-этажном доме загорелась кровля на 200 квадратных метрах, было эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, были спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе. По последним данным, на месте работали 19 человек личного состава, 10 единиц техники. Как уточнили агентству в ГУМЧС, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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происшествия, первоуральск, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в Первоуральске локализовали на 450 "квадратах"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости.
Пожар в 5-этажном жилом доме в Первоуральске (Свердловская область) локализован на 450 "квадратах", для погорельцев готовится пункт временного размещения, сообщает пресс-служба
регионального главка МЧС.
"В 23.47 (21.47 мск) огнеборцы локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения", – говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили агентству, что в 19.56 мск к спасателям поступило сообщение о том, что в 5-этажном доме загорелась кровля на 200 квадратных метрах, было эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, были спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе.
По последним данным, на месте работали 19 человек личного состава, 10 единиц техники. Как уточнили агентству в ГУМЧС, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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