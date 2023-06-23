https://ria.ru/20230623/posolstvo-1880010893.html

В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников

В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников - РИА Новости, 23.06.2023

В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников

Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:30

2023-06-23T14:30

2023-06-23T15:51

россия

австралия

в мире

канберра

энтони альбанезе

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов."Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов", - сообщили в посольстве.По данным дипломатов, "информация о попытках полиции выдворить наших сотрудников не соответствует действительности".Ранее СМИ в Австралии распространили сообщения о том, что российский дипломат якобы незаконно находится на территории под новый комплекс посольства РФ в Канберре близ здания австралийского парламента.Как передал телеканал ABC, российский "дипломат отказывается покидать государственную землю, которая была у русских для будущего посольства, вызвав противостояние с федеральной полицией Австралии".Соглашение об аренде участка под новый комплекс посольства РФ в Канберре было подписано в 2008 году. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве.В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.

https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html

https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879970598.html

россия

австралия

канберра

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, австралия, в мире, канберра, энтони альбанезе