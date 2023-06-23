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В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников - РИА Новости, 23.06.2023
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14:30 23.06.2023 (обновлено: 15:51 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/posolstvo-1880010893.html
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников - РИА Новости, 23.06.2023
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников
Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:30
2023-06-23T15:51
россия
австралия
в мире
канберра
энтони альбанезе
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов."Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов", - сообщили в посольстве.По данным дипломатов, "информация о попытках полиции выдворить наших сотрудников не соответствует действительности".Ранее СМИ в Австралии распространили сообщения о том, что российский дипломат якобы незаконно находится на территории под новый комплекс посольства РФ в Канберре близ здания австралийского парламента.Как передал телеканал ABC, российский "дипломат отказывается покидать государственную землю, которая была у русских для будущего посольства, вызвав противостояние с федеральной полицией Австралии".Соглашение об аренде участка под новый комплекс посольства РФ в Канберре было подписано в 2008 году. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве.В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html
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россия
австралия
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россия, австралия, в мире, канберра, энтони альбанезе
Россия, Австралия, В мире, Канберра, Энтони Альбанезе
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников

Сотрудник посольства России в Австралии находится на новом участке земли для охраны

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов.
"Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов", - сообщили в посольстве.
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По данным дипломатов, "информация о попытках полиции выдворить наших сотрудников не соответствует действительности".
Ранее СМИ в Австралии распространили сообщения о том, что российский дипломат якобы незаконно находится на территории под новый комплекс посольства РФ в Канберре близ здания австралийского парламента.
Как передал телеканал ABC, российский "дипломат отказывается покидать государственную землю, которая была у русских для будущего посольства, вызвав противостояние с федеральной полицией Австралии".
Соглашение об аренде участка под новый комплекс посольства РФ в Канберре было подписано в 2008 году. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.
Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.
Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
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