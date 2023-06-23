https://ria.ru/20230623/posolstvo-1880010893.html
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников - РИА Новости, 23.06.2023
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников
Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:30
2023-06-23T14:30
2023-06-23T15:51
россия
австралия
в мире
канберра
энтони альбанезе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570629432_116:0:960:475_1920x0_80_0_0_78de43f5820f80ac4e47ef9c09395d44.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов."Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов", - сообщили в посольстве.По данным дипломатов, "информация о попытках полиции выдворить наших сотрудников не соответствует действительности".Ранее СМИ в Австралии распространили сообщения о том, что российский дипломат якобы незаконно находится на территории под новый комплекс посольства РФ в Канберре близ здания австралийского парламента.Как передал телеканал ABC, российский "дипломат отказывается покидать государственную землю, которая была у русских для будущего посольства, вызвав противостояние с федеральной полицией Австралии".Соглашение об аренде участка под новый комплекс посольства РФ в Канберре было подписано в 2008 году. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве.В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html
https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879970598.html
россия
австралия
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570629432_327:0:960:475_1920x0_80_0_0_b0d865aeac0afa23e141325575a7a68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, в мире, канберра, энтони альбанезе
Россия, Австралия, В мире, Канберра, Энтони Альбанезе
В посольстве в Канберре опровергли информацию о выдворении сотрудников
Сотрудник посольства России в Австралии находится на новом участке земли для охраны
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов.
"Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов", - сообщили в посольстве.
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии
По данным дипломатов, "информация о попытках полиции выдворить наших сотрудников не соответствует действительности".
Ранее СМИ в Австралии
распространили сообщения о том, что российский дипломат якобы незаконно находится на территории под новый комплекс посольства РФ
в Канберре близ здания австралийского парламента.
Как передал телеканал ABC, российский "дипломат отказывается покидать государственную землю, которая была у русских для будущего посольства, вызвав противостояние с федеральной полицией Австралии".
Соглашение об аренде участка под новый комплекс посольства РФ в Канберре было подписано в 2008 году. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.
Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе
. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.
Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса