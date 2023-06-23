https://ria.ru/20230623/posol-1879902597.html

Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия

Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия - РИА Новости, 23.06.2023

Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия

Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности, заявил посол... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T04:53

2023-06-23T04:53

2023-06-23T09:02

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.В четверг в верхнюю палату конгресса внесли резолюцию о том, что ядерный удар по Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Документ даже в случае принятия не станет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией."Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте", — заявил Антонов.Он назвал резолюцию очередной "безумной инициативой" американских сенаторов-русофобов.Посол также напомнил, что размещение такого оружия в Белоруссии происходило на законных основаниях."Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников", — сказал российский дипломат.Он предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда "грязную бомбу" и обвинив в инциденте Россию.Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.Глава СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". Он предупредил, что ее потенциальное применение приведет к тяжелейшим последствиям для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.

https://ria.ru/20230622/kiev-1879838979.html

https://ria.ru/20230623/krakh-1879900132.html

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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов, нато