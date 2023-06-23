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Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия - РИА Новости, 23.06.2023
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04:53 23.06.2023 (обновлено: 09:02 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/posol-1879902597.html
Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия
Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия - РИА Новости, 23.06.2023
Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия
Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности, заявил посол... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T04:53
2023-06-23T09:02
в мире
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.В четверг в верхнюю палату конгресса внесли резолюцию о том, что ядерный удар по Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Документ даже в случае принятия не станет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией.&quot;Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте&quot;, — заявил Антонов.Он назвал резолюцию очередной "безумной инициативой" американских сенаторов-русофобов.Посол также напомнил, что размещение такого оружия в Белоруссии происходило на законных основаниях.&quot;Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников&quot;, — сказал российский дипломат.Он предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда "грязную бомбу" и обвинив в инциденте Россию.Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.Глава СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". Он предупредил, что ее потенциальное применение приведет к тяжелейшим последствиям для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.
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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов, нато
В мире, Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, НАТО
Российский посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия

Посол Антонов: идея уравнять ядерные удары по Украине с атакой на НАТО ведет к эскалации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В четверг в верхнюю палату конгресса внесли резолюцию о том, что ядерный удар по Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Документ даже в случае принятия не станет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией.
«

"Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте", — заявил Антонов.

Он назвал резолюцию очередной "безумной инициативой" американских сенаторов-русофобов.
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Посол также напомнил, что размещение такого оружия в Белоруссии происходило на законных основаниях.
«

"Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников", — сказал российский дипломат.

Он предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда "грязную бомбу" и обвинив в инциденте Россию.
Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.
Глава СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". Он предупредил, что ее потенциальное применение приведет к тяжелейшим последствиям для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.
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