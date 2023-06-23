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Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон" - РИА Новости, 23.06.2023
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03:35 23.06.2023 (обновлено: 08:46 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/poseydon-1879901413.html
Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон"
Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон" - РИА Новости, 23.06.2023
Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон"
Первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:35
2023-06-23T08:46
безопасность
кронштадт
николай евменов
вмф рф
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КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение флота в 2023 году. "Испытания самого "Посейдона" запланированы на лето этого года", — сказал источник. По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона". По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва. Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.
https://ria.ru/20230623/reaktory-1879900704.html
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безопасность, кронштадт, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Кронштадт, Николай Евменов, ВМФ РФ
Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон"

Первые морские испытания беспилотника "Посейдон" запланировали на это лето

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСпуск на воду атомной подводной лодки
Спуск на воду атомной подводной лодки - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Спуск на воду атомной подводной лодки . Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение флота в 2023 году.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник
03:08
"Испытания самого "Посейдона" запланированы на лето этого года", — сказал источник.
По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона".
По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.
Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
La Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
3 октября 2022, 00:35
 
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