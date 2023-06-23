https://ria.ru/20230623/poseydon-1879901413.html

Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон"

Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон" - РИА Новости, 23.06.2023

Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон"

Первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:35

2023-06-23T03:35

2023-06-23T08:46

безопасность

кронштадт

николай евменов

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КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение флота в 2023 году. "Испытания самого "Посейдона" запланированы на лето этого года", — сказал источник. По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона". По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва. Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.

https://ria.ru/20230623/reaktory-1879900704.html

https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

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безопасность, кронштадт, николай евменов, вмф рф